Belästigungen in der Formel 1:Schatten über Spielberg

Großes Hallo: Die "Orange Army", Fans des niederländischen Weltmeisters Max Verstappen, grölte, als Konkurrent Lewis Hamilton in der Qualifikation mit 220 km/h in die Bande krachte.

Von Philipp Schneider, Spielberg

Auf Twitter hatte die Nutzerin "@MotoMel89" schon am Samstag den ersten Vorsuch unternommen, jene Debatte anzustoßen, die dann am Sonntag so viel Fahrt aufnahm, dass sie das sportliche Geschehen der Formel 1 beim Rennen in Spielberg überlagerte. Zunächst war es allerdings noch eine Beobachtung, die sie so formulierte: "Ich bin wirklich verblüfft, so viele Tweets über Fans beim #AustrianGP zu sehen, die wegen ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität belästigt werden + Leute, die versuchen, es hier zu leugnen oder herunterzuspielen."