Der Deutsche Niels Wittich (52) ist nicht mehr Rennleiter der Formel 1. Wittich wolle sich „neuen Möglichkeiten“ zuwenden, teilte der Motorsport -Weltverband Fia mit. Was der gebürtige Hesse künftig machen will, wurde nicht bekannt.

„Niels hat seine zahlreichen Aufgaben als Renndirektor mit Professionalität und Engagement erfüllt. Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Der Portugiese Rui Marques, bislang Rennleiter in der Formel 2 und Formel 3, wird vom nächsten Formel-1-Rennen in Las Vegas am 24. November an Wittichs Rolle übernehmen.Nach dem umstrittenen Formel-1-Finale von Abu Dhabi im Dezember 2021 wurde der Australier Michael Masi, auch erst drei Jahre im Amt, als Rennleiter abgesetzt. Masi hatte im entscheidenden Rennen um den WM-Titel mit seinen Entscheidungen das finale Überholmanöver von Max Verstappen im Red Bull gegen Lewis Hamilton im Mercedes erst ermöglicht.Anschließend wurde ein sogenanntes Rennmanagement-Trio eingesetzt: Wittich und Eduardo Freitas aus Portugal wechselten sich als Renndirektor ab, Urgestein Herbie Blash stand ihnen als Berater zur Seite. Von 2023 an agierte Wittich dann als alleiniger Rennleiter.