In jenem Jahr, als Kai Ebel zum ersten Mal die Boxengasse der Formel 1 betrat, wurde Bill Clinton als US-Präsident in das Weiße Haus gewählt. 28 Jahre ist das nun her. Und man darf wohl sagen, dass sich der damals 27-jährige Jungreporter vom Kölner Privatfernsehen RTL in all den Jahren sehr erfolgreich gegen sämtliche Einflüsse der Welt gestemmt hat, vor denen andere nicht so elegant in Deckung gehen konnten wie er. Weltmeister kamen und gingen, die Motoren verloren Zylinder und wurden leiser.

Während Greta Thunberg längst die Jugend gegen jene Motoren mobilisierte, stand Kai Ebel in Cowboystiefeln auf dem Asphalt von Suzuka und am Hafen von Monte Carlo und trug dem Weltenlauf zum Trotz seine bunten Hemden zur Schau, die er nicht einem Kleiderschrank entnahm, sondern einem "begehbaren Bereich", wie er mal verriet. An Kai Ebel konnte man sehen, wie die Zeit nicht vergeht.

Als Michael Schumacher 1994 seine erste Weltmeisterschaft gewann, war Ebel schon seit zwei Jahren in der Formel 1. Als Sebastian Vettel 2010 seinen ersten Titel feierte, stand dessen Vater Norbert plötzlich hinter Ebel und riss ihm die Hose in zwei. Ebel verzieh ihm. Auch weil Vater Vettel das vorher so angekündigt hatte: "Wenn mein Sohn Weltmeister wird, zerreiß isch dir de Buchs." Lange her alles.

Buchsen werden schon länger nicht mehr zerrissen in der Formel 1. Und deutsche Piloten seit 2016, nach der Flucht des Nico Rosberg ins langsamere Privatleben, nicht mehr Weltmeister. Das Rennen am Nürburgring ist schon Geschichte. Jenes in Hockenheim wird nur noch als Geisterkulisse in Pandemiezeiten gehandelt. Und wenn es ganz blöd läuft, wonach es derzeit aussieht, fährt ab 2021 und zum ersten Mal seit 1991 kein Vertreter aus dem Land der Erfinder des Automobils mehr mit in der Formel 1: Vettels Vertrag mit Ferrari läuft Ende 2020 aus. Und auch der zwischen den Rechteinhabern der Formel 1 und dem Kölner Privatsender, der seit dem Großen Preis von Frankreich 1991 die Wettfahrten und Skandale der Formel 1 in die deutschen Wohnzimmer übertragen hatte. Ende, Aus, die Saus im Free-TV.

Es ist ein nachvollziehbarer Abschied. Er ist nicht Auslöser, sondern Symptom einer Krise des Motorsports in Deutschland. Die Kosten für die Übertragungsrechte an der Formel 1 sind massiv gestiegen - es seien Konkurrenten im Spiel, die das Doppelte böten, erklärte RTL-Sportchef Manfred Loppe. Zwar schalteten in der vergangenen Saison im Schnitt vier Millionen Zuschauer ein. Zu Beginn des Jahrtausends aber, als Schumacher im Ferrari seine Rekorde aufstellte, waren es noch mehr als zehn Millionen.

Traditionsrennställe wie McLaren suchen nun nach Investoren - die Formel 1 ist ein Geschäft mit unsicherer Zukunft. Zuletzt hat sie, um die Kosten der von der Corona-Krise betroffenen Teams zu minimieren, eine Reform verschoben, die ihr Überleben sichern soll. Erst 2022 wird das Reglement eingeführt, das die Überlegenheit der reichen Teams beenden soll. Seit sechs Jahren gewinnt nur Mercedes die Titel bei Fahrern und Konstrukteuren. Nach den Rennen drängen sich fast nur die Angestellten von Mercedes, Ferrari und Red Bull auf dem Treppchen. Immerhin wird ab 2021 der von kleineren Teams seit Ewigkeiten ersehnte Kostendeckel eingeführt, der mehr Spannung bringen soll. Dass sich eine Mehrheit fand, dass auch Ferrari dem Sparplan zustimmte, ist allein der Pandemie zu verdanken, die weltweit Kalkulationen durcheinanderwirbelt.

Kommt die Reform noch rechtzeitig? Wer setzt noch Geld auf die Zukunft einer Rennserie, die schon vor Jahren glaubte, ihren eigenen Nachfolger auf die Bahn setzen zu müssen? Die vollelektrifizierte Schwesterserie Formel E interessiert die Zuschauer zwar noch nicht sonderlich. Aber das galt einst auch für die Formel 1. Ehe sie ein Rennfahrer aus Kerpen und ein visionärer RTL-Reporter mit schrillen Klamotten salonfähig machten.