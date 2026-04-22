Wer den Unterschied zwischen der alten und der neuen Formel 1 begreifen will, wer verstehen möchte, warum den viermaligen Weltmeister Max Verstappen Fluchtfantasien umtreiben, als habe ihm jemand einen Elektroschock verpasst, der musste auf die „130R“ auf der Rennstrecke in Suzuka blicken. 130R ist ein unaufgeregter Name für eine rasante Linkskurve. Benannt wurde sie seinerzeit nach ihrem Radius von exakt 130 Metern. Legendär wurde sie, als Fernando Alonso im Jahr 2005 dort ein Überholmanöver veranstaltete, nach dem sich manch Beobachter fragte, ob der Spanier noch alle Dichtungen am Zylinderkopf hat. Bei Tempo 340 scherte Alonso aus und flog vorbei an Michael Schumacher; die Szene ist so ikonisch, dass sie Legenden gebar. Noch heute kursiert im Internet ein Spruch Alonsos über Schumacher, den er in Wahrheit wohl nie sagte: „Ich wusste, dass er auf die Bremse treten würde, denn er hat zu Hause eine Frau und zwei Kinder.“

Ende März raste an der 130R schon wieder ein Weltmeister an einem anderen vorbei: Lando Norris überholte Lewis Hamilton. 21 Jahre später sind die Bilder noch spektakulärer! Norris ist so viel schneller, dass es aussieht, als suche Hamilton einen Parkplatz. Und wieder gibt es einen berühmten Spruch. Nur ist er diesmal leider wahr: „Ich wollte Lewis gar nicht überholen“, sagte Norris über sein Überholmanöver: „Es ist nur so, dass meine Batterie Energie abgibt, was ich eigentlich gar nicht will, aber ich kann es nicht kontrollieren.“

Meinung Formel 1 : Die Regelhüter dürfen nicht warten, bis es zum Schlimmsten kommt SZ Plus Kommentar von Anna Dreher ...

Armer Norris. Und arme Formel 1! Wenn Weltmeister zu Beifahrern werden und an der HI (heimlichen Intelligenz) eines Batteriemanagements scheitern, dann erinnern sie nicht länger an Helden wie Senna, Schumacher und Fangio. Sondern an Bowman, den traurigen Astronauten aus Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“, der sich vom lakonischen Bordcomputer HAL 9000 sagen lassen muss: „Es tut mir leid Dave, das kann ich nicht tun.“

Norris wollte langsamer fahren. Aber sein McLaren konnte das leider nicht tun. Nach dem Drücken des Boostknopfes zur Extrabeschleunigung nahm Norris in der 130R sogar den Fuß vom Gas, aber es war zu viel elektrischer Vortrieb im System. Nach dem Überholen wurde der Überholende, der nie überholen wollte, selbst überholt: Hamilton rollte auf der Geraden locker vorbei. Norris’ Batterie war alle! Das konnte man konsequent und fair finden. Oder intransparent und dämlich.

Im Qualifying werden die Fahrer wieder mehr Zeit am sogenannten Limit verbringen dürfen als an der imaginären Ladesäule

In dieser Szene, im Vergleich zwischen früher und heute, steckt die Essenz dessen, was Max Verstappen wütend macht. Wenn sich der Tross der Formel 1 in der kommenden Woche in Miami versammelt, die Wette sei gewagt, wird der Niederländer nicht weniger qualmen. Nur, weil sich die Teamchefs in einer Donald Trumps Privatscharmützel in der Straße von Hormus geschuldeten Rennpause auf eine kleine Reform geeinigt haben.

„Mit dem Skalpell, nicht mit dem Baseball-Schläger“, werde das neue Reglement bearbeitet, frohlockte Toto Wolff, der Mercedes-Chef. Man darf Wolff eine gewisse Schwäche für die neuen Autos und somit das Skalpell unterstellen. Seine Fahrer haben die drei bisherigen Rennen gewonnen. Verstappen hingegen liegt im WM-Klassement auf Rang 9. Doch wer denkt, seine Nörgelei sei ausschließlich der eigenen Chancenlosigkeit geschuldet, der verkennt, dass Verstappen schon im Sommer 2023 vor der Entwicklung von halb elektrischen Rennautos gewarnt hat, die machen, was sie wollen. Eine Reform bringe nichts, kündigte Verstappen nun an. Möglich seien lediglich „kleine Nachjustierungen an einem Reglement, das fundamental falsch ist“.

Ein paar grobe Unstimmigkeiten wird Toto Wolffs Skalpell abrasieren: Im Qualifying werden die Fahrer beispielsweise wieder mehr Zeit am sogenannten Limit verbringen dürfen als an der imaginären Ladesäule. Auch die enormen Geschwindigkeitsunterschiede, die, siehe oben, den großen Unterschieden im Batteriestand geschuldet und ein Sicherheitsrisiko waren, sollen abgeschafft werden, indem die beschleunigende Macht des Boostknopfes von 350 kW auf 150 kW reduziert wird. Aber reicht das, um die Puristen zu befrieden, die sich noch an die Reinheit von Alonsos Überholmanöver in der 130R erinnern? Ihnen kann es kein Trost sein, dass die Zahl der Vorbeifahrten in dieser Saison nachweislich gestiegen ist – sie bemängeln deren Qualität.

Die Hersteller möchten, nein müssen in der Formel 1 jene Technik ausstellen, die sie auch in ihren Autohäusern verkaufen. Audi und Honda stießen in diesem Jahr hinzu, um Werbung für Batterie und Elektromotor zu machen. Weil die Rennserie ein Sklave des Geldes ist, wird an der grundsätzlichen Motorenformel nicht einmal Verstappen rütteln können. Die sportliche Frage muss lauten: Wie bekommt man es hin, dass Rekuperieren, die Rückgewinnung von Energie beim Bremsen oder Ausrollen, halbwegs sexy wird? Wer spät bremst, gilt im Rennsport als Racer. Wer dort rekuperiert, sieht aus wie ein Trottel. Wenn nicht mal die Fahrer verstehen, was ihr Auto so treibt, wie soll es der Zuschauer begreifen?