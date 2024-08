Lando Norris hat sich auch die Pole-Position für den Großen Preis von Italien gesichert. Der Brite fuhr in der Qualifikation am Samstag in Monza mit seinem McLaren wie eine Woche zuvor im niederländischen Zandvoort auf den ersten Platz. Zweiter wurde sein australischer Formel-1-Teamkollege Oscar Piastri. In der zweiten Reihe wird vor dem heimischen Publikum zumindest ein Ferrari stehen. Charles Leclerc belegte den vierten Platz, er musste aber auch noch den britischen Mercedes-Fahrer George Russell vorlassen.