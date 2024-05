Von Anna Dreher, Monte-Carlo

An diesem Tag reichte es nicht, auf dem Podium lächelnd der Hymne zu lauschen, die Trophäe in die Höhe zu strecken und sich mit Champagner übergießen zu lassen. Nein, irgendetwas Besonderes musste nach dem Sieg von Charles Leclerc noch passieren, etwas, das zum Großen Preis von Monaco passte. Red Bull hat im Fürstentum vor allem eine Tradition gepflegt, die schon so manchen Formel-1-Sieger im Overall in den Pool auf dem Dach des Motorhomes hat springen lassen. Und weil Ferrari nun mal kein Bassin auf seiner Hospitality integriert hat, musste ein anderes Becken herhalten.