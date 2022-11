Kommentar von Philipp Schneider

Der erste Formel-1-Sieg im Leben eines Rennfahrers ist ein guter Anlass, um zurückzublicken. Auf den Weg, den er genommen hat, die Entscheidungen, die er getroffen hat, um dorthin zu gelangen, wo er sich nun wiederfindet: hinter dem Steuer eines siegfähigen Autos. George Russell aus King's Lynn in der britischen Grafschaft Norfolk, der am Sonntag das Rennen in São Paulo gewann, hatte in seiner funkelnden Karriere zwei besonders lichte Momente.