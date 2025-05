Formel 1:Oscar Piastri gewinnt in Miami

Oscar Piastri hat in Miami sein drittes Formel-1-Rennen nacheinander gewonnen. Nach einem harten Zweikampf mit Weltmeister Max Verstappen eroberte der Australier im McLaren die Führung in Florida und baute mit dem sechsten Karrieresieg seinen Vorsprung im Fahrerklassement aus. Stallrivale Lando Norris sicherte sich einen Tag nach seinem Sprint-Erfolg Platz zwei. In der WM-Wertung liegt der Vorjahresgewinner von Miami nun 16 Punkte hinter Piastri. Verstappen verpasste wenige Tage nach der Geburt von Tochter Lily das Podest. Verstappen wurde im Red Bull hinter Mercedes-Fahrer George Russell nur Vierter mit weiter über einer halben Minute Rückstand auf die Spitze. Der deutsche Kick-Sauber-Pilot Nico Hülkenberg blieb als 14. zum fünften Mal am Stück ohne Punkte.

Drohende Unwetter zwangen die Regelbehörde dazu, mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart ein Protokoll herauszugeben, sollte die Strecke wegen Blitzeinschlags evakuiert werden müssen. Die Wetter-Prognose trat am Ende nicht ein. Im Chaos-Sprint am Samstag auf regennasser Strecke hatten Fernando Alonso im Aston Martin und Williams-Fahrer Carlos Sainz noch Unfälle gehabt. Norris war cool geblieben und sicherte sich die acht Punkte für den Sieg.

In der Qualifikation für den Grand Prix war dann aber Verstappen nicht zu schlagen. Er verwies hauchdünn Norris auf den zweiten Platz. „Vater zu sein, macht mich auf keinen Fall langsamer. Jeder, der sowas behauptet, kann das streichen“, betonte Verstappen, der im Sprint wegen einer Zeitstrafe nur 17. geworden war. Die 170 Meter bis zur ersten Kurve meisterte der viermalige Champion im Rennen souverän, verbremste sich dann jedoch. Norris wähnte seine Chance zum Überholen, verließ dabei aber die Strecke. Die Rennkommissare sahen keinen Grund, den Vorfall weiter zu untersuchen.

Lewis Hamilton stänkert gegen seinen Ferrari-Kollegen Charles Leclerc

Diese Gelegenheit nutzte Mercedes-Neuling Kimi Antonelli, der sich mit gerade einmal 18 Jahren und 250 Tagen die Pole für den Sprint gesichert hatte, und nahm die Verfolgung auf Verstappen auf. Piastri überholte den italienischen Teenager jedoch und wollte auch den Red Bull von der Spitze verdrängen. Doch Verstappen wehrte sich - und wie! „Er muss sich das verdienen“, funkte die Red-Bull-Box an ihren Chefpiloten. Piastri musste seine Reifen strapazieren und verbremste sich sogar. Das spielte Verstappen in die Karten, doch in Runde 14 setzte sich Piastri an die Spitze.

Der Weltmeister hatte nun Norris im Rückspiegel. Und auch der Engländer, der im vergangenen Jahr in Florida seinen Formel-1-Premierensieg gefeiert hatte, musste sich abmühen. In Runde 19 war aber auch Norris an Verstappen vorbei. Piastri konnte an der Spitze sein Privatrennen fahren und baute den Vorsprung aus. Und das, obwohl der Australier noch nach der Qualifikation geklagt hatte, seinen Rhythmus nicht finden zu können. Verstappen ließ sich in der 27. von 57 Runden die harten Reifen aufziehen. Er musste in die Offensive gehen. Zwei Umläufe darauf fertigte McLaren während eines Virtuellen Safety Cars in einem Doppel-Stopp mühelos erst Piastri und dann Norris ab. Auch sie bekamen die harten Mischungen.

Lewis Hamilton stänkerte derweil gegen seinen Ferrari-Kollegen Charles Leclerc, weil er von ihm im vorderen Mittelfeld vorbeigelassen werden wollte. „Mensch, Leute! Das ist kein gutes Teamwork. Mehr sage ich nicht!“, regte sich der Engländer auf, ehe er dann doch den Monegassen überholen durfte, kurz vor dem Ende den Platz aber wieder zurücktauschen musste. An der Spitze raste Piastri weitgehend stressfrei seinem nächsten Erfolg entgegen.