Die Formel 1 hat ihre stabilen Zelte beim Re-Start nach fünfwöchiger Zwangspause mitten im Footballstadion der Miami Dolphins aufgeschlagen. Die bangen Mienen dort im improvisierten Fahrerlager gelten ausnahmsweise mal nicht dem nach den ersten drei Rennen so umstrittenen Reglement – mit dem für die meisten so schwer beherrschbaren Antriebsmix aus Verbrenner- und Elektromotor. Vielmehr sind es die heftigen Gewitterstürme, die für den Großen Preis von Miami am Sonntag (22 Uhr MESZ) vorhergesagt sind.

Aber wo gerade das Wetter zum großen Thema für die bisher nur im Trockenen erprobten neue Rennwagengeneration wird, wählt der viermalige Weltmeister Max Verstappen auch ein Sprachbild aus der Wasserwelt: „Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt der Chefkritiker des Fahrerfelds zu dem in einigen Punkten veränderten Reglement.

In den rennfreien Wochen haben das Formel-1-Management, die Regelbehörde des Automobilsport-Weltverbands Fia, die Teamchefs und erstmals auch die Fahrer mehrfach darüber beraten, wie die Sicherheitsbedenken aufgrund der im Renngeschehen oft hohen Energieüberschüsse ausgeräumt werden können. Aber auch, wie den Piloten die Entmündigung durch die zu starken Eingriffe der elektronischen Fahrhilfen erspart bleiben kann. Verstappen, der seinem Frust mehrfach durch wenig subtile Rücktrittsdrohungen Luft gemacht hatte, ist nur in einem Punkt höchst zufrieden: „Wir sitzen hinter dem Lenkrad, und wissen genau, was es für einen guten Sport braucht. Es ist deshalb positiv, dass wir jetzt mit am Tisch sitzen. Wäre das schon vor fünf, sechs Jahren so gewesen, dann hätten wir heute sicher nicht die Regeln, mit denen wir jetzt leben müssen.“

Wenn überhaupt, sieht er, der pure Racer, eine deutliche Veränderungsmöglichkeit erst für das kommende Jahr. Allein aus Gründen der Machbarkeit und der Kosten wollen die Motorenhersteller keine großen Korrekturen der Hardware. Das Serienmanagement will das weltweit so überaus erfolgreiche Produkt Formel 1 wiederum nicht durch überhastete Reaktionen in Misskredit bringen.

Spitzengeschwindigkeiten sind nun mal die Essenz des Motorsports, Energiesparen ist es nicht

Die Kritik vieler Protagonisten aber sollte auch nicht ungehört bleiben, weshalb die Rennfahrer an diesem Wochenende vor allem im Qualifying ihr Sportgerät wieder auf natürlichere Weise ans Limit bringen können. Konkret heißt das, dass die Fahrer im Gegensatz zu vorher in Miami mehr Power zur Verfügung haben. Sie können bereits in der letzten Kurve vor ihrer schnellen Qualifying-Runde wieder Vollgas geben und dadurch ohne Rücksicht auf die Batterie um die Startplätze kämpfen. Spitzengeschwindigkeiten sind nun mal die Essenz des Motorsports, Energiesparen ist es nicht.

Der Vorteil der unter den Fahrern so verhassten Elektronik ist allerdings der, dass solche Modifikationen vergleichsweise einfach über die Software vorgenommen werden können. Sich wenigstens samstags wieder voll ausleben zu können, ist doch schon mal was, vielleicht sogar jener „gute Schritt in die richtige Richtung“, den Verstappens Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies sieht. Kompliziert bleibt es trotzdem.

Die wegen des Irankrieges abgesagten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien werden zum zusätzlichen technischen Problem, denn die Hybrid-Autos verhalten sich nicht auf jeder Strecke gleich, ein wenig mehr Erfahrung hätte daher zu aussagekräftigerem Datenmaterial und einer besseren Problemlösung beigetragen. So ist die Kurskorrektur nur ein erster Versuch, weitere sollen folgen, auch bei der Einschätzung der Machtverhältnisse unter den Motorenherstellern, wo Mercedes bisher einsame Spitze war.

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Die Formel 1 wollte mehr Überholvorgänge und mehr Abwechslung, sowie sich gleichzeitig mit der Kombination aus synthetischen E-Fuels und starken Elektrokomponenten auch bei der Nachhaltigkeit Bestnoten abholen. Ganz, wie es ihrer Natur entspricht, hat sie es dabei wohl übertrieben. Zur Erinnerung: Seit dieser Saison wird aus Gründen der Nachhaltigkeit der Antrieb der Autos je zur Hälfte von der Batterie und vom Verbrennermotor geliefert. Wer seine elektrische Energie pro Runde zu schnell verbraucht, muss im späteren Teil langsamer fahren, um die Batterie wieder aufzuladen. Die Frage ist nur, ob eine Kompromissformel in der aktuell verfahrenen Situation hilft, oder ob ein heftigerer Eingriff benötigt wird. Schon sind für das Ende des Jahrzehnts wieder einfachere Rennmotoren im Gespräch.

Die Hoffnung, dass es im Miami Autodrome dennoch zu einem Umbruch und damit einem Stimmungswechsel kommt, liegt in den zahlreichen Upgrades, die während der langen Saisonunterbrechung in den Rennfabriken entstanden sind. Der Titelverteidiger McLaren, anfänglich am stärksten von technischen Kinderkrankheiten geplagt, bläst zur Aufholjagd. Ferrari hat seine Aerodynamik stark überarbeitet, Audi versucht seine Getriebeprobleme in den Griff zu bekommen. Viele Rennställe haben die Änderungen bereits bei sogenannten Filmtagen erprobt, bei denen eigentlich zu Marketingzwecken 100 Kilometer mit dem aktuellen Auto gefahren werden dürfen. Bei solchen Gelegenheiten zeigen sich die wahren Stärken der Formel 1: stets auf eine bessere Zukunft zu hoffen und sich selbst grundsätzlich Mut zu machen.

Immer, wenn Serienchef Stefano Domenicali, der sich ebenso der Tradition wie dem Big Business verpflichtet sieht, die negativen Schwingungen zu groß werden, fragt er die Werte bei den Meinungsforschern ab, die in seinem Auftrag permanent das Interesse an der Formel 1 scannen. Die Rekord-Zuschauerzahlen und die Präsenz auf Social Media geben ihm recht, generell findet die Mehrheit die Rennen heute besser als früher, weil eben deutlich mehr überholt wird. Auch wenn das genau der Punkt ist, den die Rennfahrer als „Jo-Jo-Effekt“ brandmarken und für zu künstlich halten. „Das Publikum interessiert sich nicht für Diskussionen um Megajoules“, sagt Domenicali, „wir müssen ihnen einfach nur richtig vermitteln, worum es geht.“