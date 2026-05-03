Weltmeister Lando Norris hat bei der Rückkehr der Formel 1 den Sprint in Miami gewonnen. Der McLaren-Pilot feierte am Samstag im US-Bundesstaat Florida seinen ersten Saisonsieg und setzte sich dabei vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri aus Australien durch. Platz drei sicherte sich Charles Leclerc im Ferrari – von der bisherigen Mercedes-Dominanz ist nach der langen Formel-1-Pause wegen des Krieges im Nahen Osten indes nichts mehr zu sehen. „Es war ein gutes Rennen. Es ist schön, wieder ganz oben zu stehen, auch wenn es nur ein Sprint ist“, sagte Norris.

Für die Silberpfeile setzte sich das erste schwierige Wochenende des Jahres fort. George Russell erbte Rang vier von WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, da dieser die Strecke zu oft verlassen hatte und eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe erhielt. Der Italiener fiel auf Rang sechs zurück. Red-Bull-Star Max Verstappen rückte auf den fünften Platz vor, Rekordweltmeister Lewis Hamilton lag im zweiten Ferrari auf Rang sieben.

Beim Qualifying am Samstagabend eroberte dann Antonelli die Pole Position. Der Große Preis von Miami am Sonntagabend wurde wegen eines vorhergesagten Unwetters um drei Stunden auf 19 Uhr vorverlegt.