Max Verstappen

Ach, wie schön wäre diese Headline für ihn gewesen: "Maxiko City". Nach der zweiten Pole-Position seiner Formel-1-Karriere stand dem dritten Sieg in Serie bei diesem Rennen nichts im Wege - außer der Niederländer selbst. Bei seinem Rundenrekord war der Red-Bull-Pilot nicht vom Gas gegangen, als Valtteri Bottas verunglückte. Darüber hätten die Rennkommissare vielleicht noch hinweggesehen, doch Verstappen redete sich bei der Pressekonferenz um Kopf und Kragen: "Mir war der Unfall bewusst. Aber ich habe nicht das Gaspedal gelupft." Dabei gelten doppelte gelbe Warnflaggen als Anweisung an die Fahrer, sich auf das Anhalten vorzubereiten. Kess interpretierte der 22-Jährige die Sicherheitsfrage auf eigene Art: "Ich glaube, dass wir wissen, was wir tun. Sonst wären wir keine Formel 1-Fahrer. In der Qualifikation gibt man Vollgas."

Mit nur drei Plätzen Rückversetzung in der Startaufstellung kam er sogar noch glimpflich davon. Aus der Rückkehr in den Rüpelmodus in seinem 99. Grand Prix wurde schnell auch der Rempelmodus. Von Rang vier aus geriet er erst Lewis Hamilton in die Quere, dann Valtteri Bottas, der ihm den Hinterreifen aufschlitzte. Neubeginn von ganz hinten, am Ende blieb ein enttäuschender sechster Rang in dem für die dünne Luft Mexikos am besten abgestimmten Auto. Sich selbst belasten ist das eine, selbst zur Belastung zu werden das andere. Die Top-Piloten höhnen, dass sie immer dann, wenn sie die Startnummer 33 sehen, einen Sicherheitsabstand halten. Lewis Hamilton gestand freimütig: "Ich hatte schon so eine Ahnung, dass er mich irgendwann torpedieren wird. Es gibt kluge Fahrer, sehr kluge und einige verhalten sich dumm..."