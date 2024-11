Nach all den Schwierigkeiten auf und neben der Strecke fährt der 27-Jährige im entscheidenden Moment herausragend und nervenstark. Wer kann da noch an seiner Titeltauglichkeit zweifeln?

Kommentar von Anna Dreher

Die Darbietung begann schon früh und ließ erahnen, was an diesem völlig verregneten Sonntag von São Paulo noch kommen sollte. Kaum war die Ampel aus, begann Max Verstappen seine Aufholjagd von Position 17, sehr viel weiter hinten geht es in der Formel 1 nicht. Die ersten Konkurrenten schnappte er sich durch die Mitte auf der Start-Ziel-Geraden, an den nächsten zog er außen vorbei. In der ersten Runde überholte er sechs Autos, in der 25. Runde war Verstappen bereits auf Rang fünf vorgerückt. Und als 43 von 69 Chaosrunden inklusive diverser Unfälle, gelber Flaggen und einem Abbruch vorbei waren, zog Verstappen endgültig davon zu einer fehlerfreien Triumphfahrt beim bisher vielleicht besten Rennen seiner Karriere.