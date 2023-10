Zum dritten Mal gekrönt: Max Verstappen kann sich in dieser Saison vorzeitig über den Weltmeistertitel in der Formel 1 freuen.

Nach einer Saison, die in der Renngeschichte ihresgleichen sucht, wird Max Verstappen erneut Weltmeister. Dreimal in Serie haben das bisher nur Schumacher, Hamilton, Fangio und Vettel geschafft - und der Niederländer will noch mehr.

Von Elmar Brümmer

Die virtuelle Inszenierung war beeindruckend, in so riesigen Lettern wie auf den Tribünendächern des Losail International Circuits ist noch nie ein Champion der Formel 1 gefeiert worden. Doch das Leuchtband in der Wüstennacht wurde durch eine denkbar einfache und analoge Geste von Max Verstappen übertroffen. Sie erst machte es für ihn und auch viele andere greifbar, was da im Sprint vor dem Großen Preis von Katar passiert war. Der Niederländer hob die Hand, und zeigte dann einen feuerfest umhüllten Finger nach dem anderen: eins, zwei, drei.