Von Elmar Brümmer

Nach dem Titel ist vor dem nächsten Rennen. Dass Max Verstappen zur ungewöhnlichen Samstagabendzeit seinen WM-Hattrick einfuhr, machte weder ihn noch seinen Rennstall übermütig. Der hauseigene Energydrink und alkoholfreies Bier zum Anstoßen waren der Tatsache geschuldet, dass am Sonntag noch der Große Preis von Katar gefahren werden musste, das sechstletzte Rennen einer Saison, die schon früh gelaufen war. Deshalb wurde das obligatorische Meisterfoto, in dessen Anschluss sich für gewöhnlich alle mit dem Inhalt der präsentierten Getränkedosen übergießen, auch nicht vor, sondern hinter der Garage am Losail International Circuit aufgenommen. Eine klebrige Boxenvorfahrt, dass hätte den Erfolg gefährden oder eine Strafe nach sich ziehen können. So denken Formel-1-Champions.