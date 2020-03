Die Couch auf der Bühne ist in diesem Jahr neu in der Formel 1. Es gibt keine Stühle mehr bei den Pressekonferenzen, es gibt: eine Couch. Also sitzen die Fahrer jetzt schön kuschelig nebeneinander - an diesem Tag, an dem in Melbourne kaum über Sport geredet wird und viel über die Ansteckungsgefahr des neuartigen Coronavirus, von dem man nun weiß, dass er sich zu diesem Zeitpunkt schon längst eingenistet hat im Fahrerlager. Am späten Donnerstagabend australischer Zeit gibt McLaren bekannt, dass sich einer seiner Mitarbeiter infiziert hat. Und wenn McLaren nicht antritt, steht der für diesen Sonntag geplante Grand Prix in Melbourne wohl vor dem Aus. Sicher ist das lange nicht gewesen. Doch während in Australien die Veranstalter schlafen, die in den vergangenen Tagen in trauter Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden alles Erdenkliche versuchten, um das Rennen stattfinden zu lassen, meldet der britische Fernsehsender BBC unter Berufung auf zwei hochrangige Funktionäre aus der Rennserie: Der Auftakt soll kurzfristig verlegt werden, eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr sei bereits beschlossen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es zunächst nicht.

Die Ereignisse überschlagen sich da schon seit Stunden, spätestens seit einer Szene auf der Couch. Frage an Lewis Hamilton: Ob er sich gut fühlt, den weiten Weg nach Australien gereist zu sein? Und wie zufrieden er ist er mit dem Krisenmanagement des Automobilweltverbands Fia?

"Ich bin schockiert, dass wir alle hier in diesem Raum sitzen", sagt Weltmeister Hamilton

Och, sagt Hamilton. Die Reise habe sich gut angefühlt. Der Flug war okay. Er achte allerdings sehr darauf, nichts unnötig anzufassen. Und sich immer schön gründlich die Hände zu desinfizieren. Aber es sei auch so: "Ich bin sehr, sehr überrascht, dass wir hier sind. Ich bin schockiert, dass wir hier alle in einem Raum sitzen." Betretenes Schweigen in der Runde. Hamilton ist sechsmaliger Weltmeister, er kann sagen, was er denkt. Auch setzt er gerne hin und wieder ein Thema. Aber die Deutlichkeit der Kritik an den Veranstaltern dieses Rennens und die Detailliertheit seiner folgenden Beobachtungen legt den Schluss nahe, dass er sich gründlich überlegt hat, welche Botschaft er in der ersten großen Pressekonferenz des Jahres senden will: Es ist Irrsinn, dass die Formel 1 stattfindet.

So viele Fans seien im Albert Park an diesem Tag, sagt Hamilton. "Dabei scheint es so zu sein, dass der Rest der Welt reagiert, möglicherweise ein bisschen zu spät." Am Morgen habe der US-Präsident die Grenzen dicht gemacht vor Reisenden aus Europa, die NBA, die US-Profibasketballliga pausiere - nur die Formel 1 fahre weiter.

Am Morgen habe er Jackie Stewart gesehen, "er sah gesund und fit aus", sagt Hamilton über den dreimaligen Weltmeister aus England, der noch immer so gerne Karohosen trägt. Was er meinte: Er habe einen 80-Jährigen getroffen, der zur Risikogruppe gehört und an der Covid-19 getauften Lungen-Erkrankung sterben könnte.

Als er gefragt wird, ob er es okay finde, dass das Rennen am Sonntag wohl über die Bühne gehen wird, obwohl sich fünf Personen innerhalb des Fahrerlagers auf Corona hatten testen lassen, sagt Hamilton. "Cash is king", Geld regiere die Welt. Mehr könne er nicht sagen. Musste er auch nicht. Die Formel 1, die sich am Donnerstag so vergeblich mühte in einer Pantomime des Normalzustands, sie war demaskiert. Von Hamilton, dem vielleicht wichtigsten, garantiert aber erfolgreichsten Mitarbeiter.

Donnerstagmittag, Teamchefin Claire Williams setzt sich an einen Tisch mit Mikrofonen. Einer der Journalisten hustet. Einige lachen, Williams auch. "Ich habe keine Angst, wirklich nicht", sagt sie. Schon am Vorabend waren drei Verdachtsfälle auf das Virus im Fahrerlager bekannt geworden. Zur Vorsorge wurden die Männer in häusliche Quarantäne geschickt. Am nächsten Morgen gab es zwei weitere. Beim US-Rennstall Haas waren nun vier Angestellte betroffen. Teamchef Günther Steiner zufolge handelt es sich um einen Ingenieur und drei Mechaniker. Bis er das Ergebnis der Tests vorliegen habe, sagte Steiner am Mittwoch, würden fünf Tage vergehen. Das habe ihm jemand erzählt. Fünf Tage später wäre das Rennen aber schon seit einem Tag vorbei gewesen.

Dass es solange dann doch nicht dauert, beweist erst der positive Test bei McLaren - und der transparente Vorstoß des Teams: Der Mitarbeiter habe "sich in Isolation begeben, sobald klar war, dass er sich nicht wohlfühlte. Er wird nun weiter behandelt, in Quarantäne", teilt McLaren mit. Das Team habe die Formel-1-Führung und den Verband Fia informiert, dass sie an der Veranstaltung nicht länger teilnehmen werden. "Die Entscheidung wurde aus einem Gefühl der Vorsorge nicht nur für die Angestellten von McLaren getroffen, sondern auch für die Wettbewerber, die Formel-1-Fans und die Anteilseigner der Formel 1", heißt es in der Mitteilung.

Was nun passieren müsste, das hat Brett Sutton, der leitende Arzt des australischen Bundesstaates Victoria, vor dem positiven Fall mitgeteilt. Im Radio sagte er: "Sollte sich herausstellen, dass Menschen am Coronavirus erkrankt sind und waren sie in engem Kontakt mit anderen Personen, dann müssen all diese Menschen in Quarantäne." Ist einer erkrankt, sind alle anderen potenziell auch erkrankt. Das Fahrerlager ist ein exklusiver Kreis mit engem Austausch. Das Coronavirus springt hier im Fall der Fälle lässig von Wirt zu Wirt wie Dong Dong, der chinesische Trampolinspringer, auf seinem Sportgerät.

Anfang März hatte Ross Brawn, Sportchef der Formel 1, erklärt: "Wenn einem Team die Einreise in ein Land verwehrt wird, dann können wir kein Rennen fahren. Kein Formel-1-WM-Rennen, nirgendwo, denn das wäre unfair." Nun befindet sich McLaren schon im Land, Brawn hatte aber auch gesagt: "Wenn ein Team aus freien Stücken nicht zu einem Rennen fährt, dann ist das natürlich dessen Entscheidung." Jetzt hat ein Team aus der Not seine Teilnahme zurückgezogen und sich vorbildlich verhalten. McLaren gegenüber fair wäre einzig eine Absage.

Auch Sebastian Vettel sitzt am Donnerstagnachmittag neben Hamilton auf der Couch. Als er gefragt wird, was im Falle eines positiven Falls im Fahrerlager zu geschehen habe, sagt er: "Wenn es soweit kommen sollte, dann zieht man auf jeden Fall die Bremse." Und leiser schiebt er nach: "Wie Lewis gesagt hat, ist es angemessen zu fragen, warum man hier ist."

Andrew Westacott, Chef des Grand Prix in Melbourne, erklärt später, die Rennorganisatoren befänden sich in Gesprächen mit der Formel 1, der Fia sowie dem Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste. Die Parteien erörtern dabei die "weiteren Auswirkungen" des Testergebnisses. Westacott teilt ebenfalls mit, es gebe acht Testergebnisse aus dem Fahrerlager. Sieben fielen negativ aus, eines positiv. Zudem wurde eine neunte Person auf das Coronavirus getestet. Die Person stehe aber nicht mit einem Formel-1-Team, der Fia oder einem Zulieferer in Verbindung.

Dies alles geschieht, während anderswo reihenweise nicht lebensnotwendige Veranstaltungen abgesagt werden, die WHO die Verbreitung des Virus zur Pandemie erklärt und Tausende Bürger in Victoria eine Petition einreichen, den Grand Prix ausfallen zu lassen, um die Verbreitungsketten zu unterbrechen. Die ganze Welt drückt auf den Alarmknopf. Aber die Formel 1 hat ja eine gewisse Routine darin, die Dinge laufen zu lassen. In Bahrain soll es übernächsten Sonntag das erste Geisterrennen ihrer Geschichte geben. Ob in Vietnam gefahren wird, ist fraglich: Reisende aus Italien müssen dort für 14 Tage in Quarantäne. Hat die Formel 1 einen Plan, falls eine Reihe von Rennen ausfällt? "Wir haben einen Notfallplan für uns, sollte es einen Fall bei uns geben. Wir müssen sicherstellen, dass wir unser Business schützen", sagt Claire Williams. Das Business, darum geht es. Deshalb ist auch die größte Sorge der Teams, dass das Virus in die Zentralen nach Europa getragen wird. "Wenn wir unsere Factory runterfahren müssen, das wäre unglaublich schwierig", sagt Williams. "Was passiert, wenn wir einige Rennen nicht fahren? Was geschieht dann mit dem Preisgeld?" Cash is king.

Kimi Räikkönen, 40, der dienstälteste Pilot, setzt sich am Nachmittag vor die Garage seines Sauber-Teams. Er verschränkt die Arme, seine Augen sieht man nicht, die Sonnenbrille spiegelt zu sehr. Seine Worte aber sind klar: "Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass wir hier sind. Vermutlich nicht."