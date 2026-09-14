In Madrid gewinnt Kimi Antonelli sein achtes Formel-1-Rennen, was ihm fast schon unangenehm ist. Über die virtuelle Safety-Car-Phase wird diskutiert – aber das Momentum ist längst auf der Seite des Mercedes-Piloten.

Kimi Antonelli hätte es sich auf dem roten Sofa bequem machen können mit stolz geschwellter Brust unter der Kühlweste, die er noch über seinem Team-Shirt trug. Niemand hätte das seltsam gefunden. Aber so tickt dieser Rennfahrer nicht. Und so war ihm sein Platz fast schon unangenehm. Dass er zwischen Titelverteidiger Lando Norris und dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen saß, wies ihn als Sieger des ersten Großen Preises von Spanien auf dem „Madring“ aus. Doch Antonelli wurde das Gefühl nicht los, dass Norris in der Mitte eigentlich besser aufgehoben wäre.