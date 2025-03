Von Elmar Brümmer, Melbourne

Ferrari und Lewis Hamilton, das ist die neue Traumpaarung in der Formel 1 – vorausgesetzt, dass zwischen ihnen die richtigen vibes entstehen. Schließlich multiplizieren sich da nicht bloß die Emotionen, es addieren sich auch die denkbar größten Egos. Der erfolgreichste Fahrer und das älteste Team haben sich einander ausgeliefert. Die vibes sind sofort da im allerersten Training zum Saisonauftakt, in Form von Vibrationen am neuen Dienstwagen. Hamiltons Helm, wieder im berühmten Gelb seines Idols Ayrton Senna gehalten, gerät regelrecht ins Zittern. Doch das soll auf keinen Fall symptomatisch werden in der neuen Beziehung, für die er seine Mercedes-Familie nach fast zwei Jahrzehnten verlassen hat. Ferrari ist das letzte große Abenteuer in der Karriere von Lewis Hamilton. Dafür ist er bereit, noch einmal alles zu riskieren.