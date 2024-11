Max Verstappen hatte sich zwischendurch so einen komfortablen Vorsprung herausgefahren, dass es ganz danach aussah, als würde er sich überhaupt keine Sorgen machen müssen an diesem drittletzten Saisonrennen der Formel 1 in Las Vegas . So viele Autos hatte er zwischen sich und seinen ärgsten Titelkonkurrenten Lando Norris gebracht, dass keine Gefahr mehr von ihm auszugehen schien. Aber die Schlussphase dieses Grand Prix brachte mit diversen Manövern die Reihenfolge doch so durcheinander, dass aus der Aussicht auf einen Podiumsplatz mit Champagnerdusche noch Platz fünf wurde. Das Minimalziel hatte der 27-jährige Niederländer damit trotzdem erfüllt: Er war vor Norris ins Ziel gekommen. Und damit zum vierten Mal in Serie Weltmeister.

„Oh mein Gott, vier Mal“, sagte Verstappen hörbar emotional im Funk. „Danke Leute, Danke an alle!“ Er hat nun wie der Deutsche Sebastian Vettel von 2010 bis 2013 - ebenfalls mit Red Bull - diese Anzahl von Titeln geholt und eine für ihn durchwachsene Saison vor den abschließenden Rennen in Katar (1. Dezember) und Abu Dhabi (8. Dezember) entschieden. Der Sieg ging an George Russell im Mercedes vor dessen Teamkollege Lewis Hamilton. Dritter wurde Carlos Sainz im Ferrari.

SZ Plus Meinung Formel 1 : Max Verstappen zeigt, dass er den WM-Titel verdient Kommentar von Anna Dreher

Schon beim vorherigen Rennen hatte Verstappen auf eindrucksvolle Weise sein Können gezeigt. Von Startplatz 17 fuhr er in Brasilien zum Sieg, der Norris demoralisiert haben dürfte und vorentscheidend sein sollte. Nun war die Herausforderung diesbezüglich nicht ganz so groß: Verstappen begann den Großen Preis von Las Vegas von Platz fünf, Norris von Position sechs. Um seinen vierten Titel zu gewinnen, musste er mit seinem Red Bull vor dem die vergangenen Monate so starken McLaren ins Ziel kommen, der mit den niedrigen Temperaturen in Las Vegas zu kämpfen hatte. Aber es war klar, dass er sich über die 50 Runden eine zusätzliche Aufgabe vorgenommen hatte: Wenn schon vorzeitig Champion, dann doch bitte mit einem Sieg zur Krönung.

Den Platz an der Sonne genoss jedoch erst einmal George Russell. Mercedes war mit den Bedingungen am besten zurechtgekommen, Ferrari am zweitbesten: Carlos Sainz jr. begann von Rang zwei, Charles Leclerc als Vierter, dazwischen hatte sich unerwartet Pierre Gasly im Alpine-Renault. Beim Start musste Verstappen sich noch gedulden, das erste Manöver gelang nicht ihm, sondern Leclerc, der früh an Gasly und Sainz vorbeikam und Russell belauerte. In der vierten Runde war Gasly erneut fällig, Verstappen nutzte eine der drei langen Geraden entlang der glitzernden Casinos und rauschte an dem Franzosen vorbei. Norris hingegen hing hinten fest und dürfte geahnt haben, dass dies wohl kein erfreulicher Arbeitstag für ihn werden würde.

Leclerc hatte Probleme. Erst überholte ihn Teamkollege Sainz, dann auch noch Verstappen, der sich damit nicht zufriedengab und in der zehnten Runde auch noch den Spanier einsackte und sich damit zum ersten Verfolger von Russell machte. Währenddessen hatten Leclerc und Norris zum Wechsel auf die harte Gummimischung in der Box gestoppt, Sainz folgte ihnen. Damit war Verstappen im Mercedes-Sandwich von Russell und Lewis Hamilton, zwischenzeitlicher Vierter war der Deutsche Nico Hülkenberg, der letztlich als Achter ins Ziel kam. Russell lag in der elften Runde acht Sekunden vor Verstappen, Zeit für frische Pneus, auch er ließ sich die harte Mischung anmontieren. Ein Wagen nach dem anderen folgte.

Dem Rennen winkte eine Unterbrechung, als Gasly nach 16 Runden panisch Motorprobleme meldete, er habe keine Power mehr. Die gelbe Flagge aber wurde nicht geschwenkt, das Safety Car rückte nicht aus, weil Gasly rechtzeitig in die Boxengasse abbog. Und so konnte Hamilton in Ruhe an Norris vorbei. Statt den McLaren näher an Verstappen zu manövrieren, war Norris nun Siebter. Ihm in diesem WM-Kampf noch etwas entgegenzusetzen, wirkte aussichtslos. Verstappen musste seinen Titelkonkurrenten nicht fürchten, er konnte sich voll auf sein eigenes Rennen konzentrieren. Damit ja nichts schief geht, holte er sich in der 30. Runde erneut frische Reifen, auch Hamilton erhielt neues Rollmaterial - und profitierte davon. Im Duell der beiden früheren erbitterten Rivalen fuhr er ohne Schwierigkeiten an Verstappen vorbei. Der leistete in diesem Moment gar nicht erst Widerstand gegen ein Auto, das seinem an diesem Wochenende eindeutig überlegen war.

Weil Leclerc in die Box fuhr, lagen nun Russell und Hamilton vorn, mit einem Sieg von Verstappen würde es nichts werden, zu gut waren die Mercedes. Aus dem Funk erging die Erinnerung an Verstappen, das Tagesziel im Blick zu behalten und kein Risiko einzugehen. Und noch hatte Verstappen ja sogar die Aussicht auf eine Champagner-Dusche: Mit komfortablem Vorsprung lag er auf Podiumskurs. Mehr würde schwierig werden. Russell hatte soviel Vorsprung, dass er bedenkenlos ebenfalls seine Reifen wechseln lassen konnte, auch danach kreiste er elf Sekunden vor Hamilton, der sich jedoch anschickte, die Führung zu übernehmen. Der siebenmalige Weltmeister hatte zwar Reifen, die fünf Runden älter waren als die von Russell, er schrumpfte den Abstand mit einer schnellsten Runde nach der anderen. Zum Sieg reichte es für Hamilton nicht - zum Doppelerfolg von Mercedes schon. Die größte Party aber feierte Red Bull, auch wenn es nicht mehr fürs Podium reichte.