Kurz vor der Siegerehrung gingen mitten in Las Vegas die Lichter aus, schön dramatisch. Und irgendwie passend für den Endspurt dieser Formel-1-Saison: Denn immer noch bleibt im Dunkeln, wer sich in den ausstehenden beiden Rennen den Titel holt. Der Regisseur der Zeremonie legte nach, unter dem Podium drehte sich virtuell ein Rouletterad. Dann endlich Spot auf den Mann der kalten Wüstennacht: Max Verstappen war es mit der nächsten Gewaltleistung zu verdanken, dass es spannend bleibt. Am Ende kam er mit 20 Sekunden Vorsprung auf WM-Spitzenreiter Lando Norris ins Ziel. Und wer auch immer die Dramaturgie dieser jetzt schon legendär spannenden Saison ersonnen haben mochte, die finale Volte von Las Vegas ist drehbuchtechnisch ziemlich genial: Denn sowohl Norris als auch sein Teamkollege Oscar Piastri wurden Stunden nach Rennende disqualifiziert.