Von Philipp Schneider, Las Vegas

Ganz unten, wo das Grundstück des Bellagio an den Las Vegas Boulevard grenzt, kommt drei Tage vor dem Rennen alles zusammen. Ein Tribünenbauer kommt mit der Tribüne zusammen, die er hier noch schnell hochzieht. Sie steht dort in Bestlage. Präziser: mit dem Rücken zur Bestlage, gleich vor dem berühmten Springbrunnen, wo sich der Casinoräuber Brad Pitt am Ende des Films "Ocean's Eleven" lässig wortkarg von seinen Casinoräuberkollegen verabschiedet hat. Tribünenbauer und Tribüne kommen am Mittwoch zusätzlich mit einem Touristen zusammen, der nicht nur gekommen ist, um sich die Rennstrecke anzuschauen, sondern auch die Wasserspiele.