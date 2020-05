Auf dem Gelände des Formel-1-Kurses in Mexiko soll ein Krankenhaus für Patienten mit milden Corona-Symptomen entstehen. "Das ermöglicht uns, mehr Betten zur Verfügung zu haben für Menschen, die zwar zunächst nur erste Symptome aufweisen, aber ärztliche Hilfe benötigen", erklärte Zoe Robledo, Direktor der Gesundheitsbehörde IMSS. Der Große Preis von Mexiko steht derzeit als drittletztes Saisonrennen am 1. November im Kalender. Derzeit ruht die Königsklasse aber noch wegen der Corona-Pandemie. In Mexiko waren bis zum Montag mehr als 23 000 Menschen an COVID-19 erkrankt.