Richtig gefährlich wird es für Andrea Kimi Antonelli immer dann, wenn er die Garage von Mercedes betritt. Hinter jeder Ecke könnte jemand lauern, der Revanche nehmen möchte. Der Titelkandidat ist, was den Umgang mit Ingenieuren und Mechanikern betrifft, fast wieder ein kleiner Junge: Er spielt dem Silberpfeil-Personal gern Streiche und bekommt sie inzwischen bei jeder Gelegenheit zurück. Als er nach seinem vorentscheidenden Sieg in Austin am vergangenen Sonntag die ersehnte Abkühlung in der Eistonne suchte, hätte ihn das Grinsen des Strategen Peter Bonnington stutzig machen müssen. Kaum hatte er – mit der gebotenen Vorsicht – den Deckel gelupft, schwammen dort ein Rettungsring mit lauter kleinen Badeenten und in der Mitte ein großes Gummitier mit Cowboyhut.