Diese Bilder vom Großen Preis der USA wären äußerst passend gewesen. Wie Andrea Kimi Antonelli als Erster ins Ziel rauscht und mit einem Sieg gleich seine erste Chance auf die Weltmeisterschaft nutzt. Doch die Renngötter ließen ihn schmoren, seine stärksten Konkurrenten sammelten genug Punkte, um diesen Titelkampf offenzulassen. Und dann fing sich Antonelli vor dem Rennen in Mexiko auch noch einen Virusinfekt ein, der ihn zu einer Pause zwang, offiziell krankgeschrieben wie ein Büroangestellter.