Zum Hauptinhalt springen

MeinungFormel 1Dieser erste Titel von Kimi Antonelli ist erst der Anfang

Kommentar von Anna Dreher

Lesezeit: 3 Min.

Erst seit zwei Jahren in der Formel 1 und schon oben angekommen: Kimi Antonelli gewinnt in Mexiko vorzeitig die Weltmeisterschaft.
Erst seit zwei Jahren in der Formel 1 und schon oben angekommen: Kimi Antonelli gewinnt in Mexiko vorzeitig die Weltmeisterschaft.
Foto: Clive Rose/Getty Images

Weniger Ellenbogen, mehr Empathie, so geht’s auch: Als jüngster Weltmeister der Formel 1 beeindruckt Kimi Antonelli im Auto – und mit seiner herzlichen Art.

SZ bei Google bevorzugen

Diese Bilder vom Großen Preis der USA wären äußerst passend gewesen. Wie Andrea Kimi Antonelli als Erster ins Ziel rauscht und mit einem Sieg gleich seine erste Chance auf die Weltmeisterschaft nutzt. Doch die Renngötter ließen ihn schmoren, seine stärksten Konkurrenten sammelten genug Punkte, um diesen Titelkampf offenzulassen. Und dann fing sich Antonelli vor dem Rennen in Mexiko auch noch einen Virusinfekt ein, der ihn zu einer Pause zwang, offiziell krankgeschrieben wie ein Büroangestellter.

Zur SZ-Startseite

Formel 1
:Kimi Antonelli ist Weltmeister – der jüngste der Geschichte

Beim Großen Preis von Mexiko reicht dem 20-Jährigen Platz drei hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton, um in seinem zweiten Formel-1-Jahr zu triumphieren. Damit löst er Sebastian Vettel als jüngster Champion ab.

Von Anna Dreher

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite