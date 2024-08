Die Bildschirme flimmern, niemand soll etwas verpassen. Ein paar Minuten Verspätung, dann ist er zu sehen, jener Fahrer, den Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff auserkoren hat zum Nachfolger des Unersetzbaren: zum Nachfolger von Lewis Hamilton, dem siebenmaligen Weltmeister, der Anfang des Jahres ein Beben in der Formel 1 ausgelöst hat mit seinem Wechsel zu Ferrari in der kommenden Saison. Kann es größere Fußstapfen geben?

Etwas schüchtern nimmt Andrea Kimi Antonelli, genannt Kimi, auf einem der Barhocker Platz und blickt in die Runde, neben ihm Wolff und sein künftiger Teamkollege George Russell. So viel Rummel ist der Italiener, gerade erst 18 Jahre alt, nicht gewohnt, in den Nachwuchsklassen geht es deutlich ruhiger zu. Sogar Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali ist gekommen, um einleitende Worte zum Transfer zu sagen: Das will etwas heißen. „Ich wünsche dem neuen Paar viel Erfolg“, sagt Domenicali und gluckst: „Ja, das ist ein gutes Paar, gute Energie, gute Motivation. Eine gute Nachricht für die Formel 1.“ Und Wolff stellte amüsiert fest, dass so viel hier sonst nur bei Titelgewinnen los gewesen sei – und 2016 in Barcelona, als Lewis Hamilton und Nico Rosberg crashten und der Streit der damaligen Teamrivalen eskalierte.

Wolff sagt, er habe sich binnen fünf Minuten für Antonelli als Hamilton-Nachfolger entschieden

Um Punkt neun Uhr hatte der Rennstall die Mitteilung verschickt, deren Eingang zwar schon länger antizipiert worden war. Das Timing war wohlüberlegt: beim Heimspiel von Antonelli. Auch, dass er am Freitag im ersten freien Training mit dem Mercedes W15 von Russell fahren durfte, hatte darauf hingewiesen, dass sein Aufstieg aus der Formel 2 verkündet werden würde. „Das ist so ein großartiges Gefühl. Ich kann es kaum abwarten loszulegen“, sagte Antonelli und beschrieb seine Herangehensweise als Hamilton-Nachfolger so: „Ich will mich nicht als sein Ersatz sehen. Ich bin einfach der nächste Fahrer für Mercedes.“

Sein erster großer Auftritt jedoch lief anders als geplant: Auf dem frisch asphaltierten Hochgeschwindigkeitskurs fuhr Antonelli schnell und wollte sich beweisen. Doch dann kam er eingangs der Parabolica-Kurve vom Kurs ab, rutschte durch das Kiesbett und knallte seitlich in den Reifenstapel. Der junge Italiener blieb unverletzt, sein Leihwagen aber war ordentlich verbeult. Die Mechaniker bekamen gut zu tun, um Russells Auto für die zweite Session des Tages zu reparieren. „Kimi, alles in Ordnung, alles gut“, hatte Wolff gefunkt – nachdem er beim Anblick der Szene ganz schön das Gesicht verzogen hatte.

Detailansicht öffnen Die erste Fahrt auf großer Bühne misslang: Andrea Kimi Antonelli landet in Monza mit dem Dienstwagen von George Russell im Reifenstapel. (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Bei der Vorstellung war Wolff sichtbar stolz auf die Silberpfeilpiloten der Zukunft. Damit starten von 2025 an zwei Talente in der Formel 1, die das Junioren-Programm von Mercedes absolviert haben. „Das ist weit mehr für uns als die Bekanntgabe von Fahrern“, sagte der Österreicher. Russell stieg 2019 als Formel-2-Meister auf und fuhr sich die ersten drei Jahre noch bei Williams warm. Antonelli wurde von Mercedes im Kartsport gescoutet und ist seit seinem zwölften Lebensjahr ein Stern-Junior. Er gewann diverse Nachwuchsserien und übersprang die Formel 3. In der Formel 2 ist er nach zwei Siegen derzeit Siebter und wird nun steil befördert. Zur optimalen Vorbereitung hat Antonelli bereits zehn Testtage in einem Silberpfeil absolviert, so etwas kostet Millionen. Aber dieses Investment geht Wolff gerne ein, er wirkt äußerst überzeugt von seinem Protegé.

Fünf Minuten, nachdem ihm Hamilton im Februar seine Zukunftspläne offenbart hatte, habe er sich für Antonelli entschieden, verriet Wolff. „Wir haben auch andere Optionen besprochen und noch nicht komplett von der Max-Idee losgelassen, angesichts dessen, was bei Red Bull los war“, erzählte der 52-Jährige: „Aber instinktiv war das jetzt das Line-up, das ich immer wollte.“ Kurz zur Erinnerung: Das Weltmeisterteam von Red Bull begann das Jahr mit einem eskalierenden Machtstreit; die Unruhe war so groß, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Verstappen die so erfolgreiche Beziehung zu Red Bull beenden könnte – trotz eines Vertrags bis 2028.

Bei Mercedes wird sich einiges ändern – auch für George Russell

Für Mercedes wäre es ein Königstransfer gewesen, das Cockpit eines siebenmaligen Weltmeisters in die Hände des dreimaligen Champions zu geben. Und dass zur Dauer des Antonelli-Vertrags keine Angaben gemacht wurden und Wolff von komplexen Optionen in den Kontrakten sprach, lässt vermuten, dass es eine Hintertür geben könnte. Darauf angesprochen, ob Verstappen noch ein Thema sei, antwortete Wolff am Samstag: „Ich flirte nicht außerhalb. Unser Fokus liegt auf George und Kimi, da gibt es keine Diskussion, keinen zweiten Gedanken, was 2026 sein wird.“ Er sagte aber auch: „Sollte geflirtet werden, werden diese Jungs es zeitgleich erfahren.“ Die Kommunikation sei immer aufrichtig und direkt.

Bei Mercedes wird sich einiges ändern – auch für Russell. Die vergangenen Jahre war sein Maßstab einer der erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte seiner Sportart. Jetzt ist Russell der Erfahrene im Team, das steigert die Verantwortung. Bei der Pressekonferenz wirkte sein Auftritt schon angepasst an die größere Führungsrolle. Er lobte die Schnelligkeit von Antonelli, redete dessen Trainingsunfall klein. Und als Wolff bei einer Frage das Mikrofon schon in der Hand hatte, bereit zur Antwort, übernahm doch Russell. Und nickte sonst, als bestätige er die Aussagen von seinem Chef und seinem künftigen Teamkollegen.

Das erste Statement setzte er gewissermaßen schon mit dem Griff in den Kleiderschrank. Während Toto Wolff ein weißes Hemd und Kimi Antonelli ein weißes Shirt trugen, hatte George Russell sich für Schwarz entschieden – wie sonst so oft Lewis Hamilton.