Die Formel 1 erwägt einen Grand Prix am Nürburgring im Oktober. An der Strecke in der Eifel könnten Zuschauer erlaubt sein - anders als in Hockenheim.

Von Philipp Schneider

Verhandlungen mit den Chefs der Formel 1 erfordern eine hohe Frustrationstoleranz der Gesprächspartner, das wusste Jorn Teske bereits in den seligen Zeiten, als die Menschheit noch nicht von einer neuartigen Pandemie geplagt wurde. Teske ist seit vergangenem Herbst einer der Geschäftsführer der privaten Hockenheimring GmbH. Schon im Vorjahr saß er mit am Verhandlungstisch, als die Gespräche mit den Managern der Formel-1-Organisation Fom über die Austragung eines Rennens im Jahr 2020 scheiterten. Damals noch aus einem simplen Grund: Die Rennstrecke wollte als Ausrichter für die Miete des Fahrerfeldes höchstens rund 15 Millionen Euro entrichten, um einen Verlust auszuschließen.

Weil andere Kandidaten der Formel 1 viel mehr boten, folgte diese der Spur des Geldes: nach Hanoi in Vietnam, nach Zandvoort in den Niederlanden. Das war zumindest ihr Plan. Als jedoch das Coronavirus die Serie mit Wucht traf, mussten die ersten zehn Rennen abgesagt oder verschoben werden; Formel-1-Teams, an die die Miete des Fahrerfeldes weitergereicht wird, gerieten in finanzielle Schieflage. Und als klar war, dass auf absehbare Zeit nur Rennen ohne Zuschauer möglich sein würden, änderten sich auch die Spielregeln für die Streckenbetreiber: Denn ohne Einnahmen aus Ticketerlösen kann kein Promoter die Zahlung an die Formel 1 refinanzieren. Bei den drei bislang in Spielberg und Budapest ausgetragenen Rennen verzichtete die Formel 1 notgedrungen auf die Gebühren der Streckenbetreiber und begnügte sich mit den Einnahmen aus TV- und Sponsoring-Verträgen. 15 Rennen müssen gefahren werden, erst dann zahlen die Vertragspartner die volle Summe.

Als die Formel 1 in diesem Frühjahr eifrig loslegte, den ersten Teil ihres Notkalenders zu organisieren, war angesichts der neuen Spielregeln auch der Hockenheimring als Ort für ein sogenanntes Geisterrennen wieder interessant. Nach dem Motto: Wenn eh keiner was zahlt, kann auch gleich der Hockenheimring nichts zahlen!

Die Verhandlungen, die Teske in den vergangenen Monaten mit Chase Carey führte, dem Statthalter des Rechtebesitzers Liberty Media, waren aus Teskes Sicht schon weit gediehen. Bis urplötzlich ein neuer Wettbewerber am Verhandlungstisch auftauchte: der Nürburgring. Und dieser Wettbewerber, so vermutet es Teske, konnte der Formel 1 etwas bieten, das der Hockenheimring nicht im Angebot hat: die Aussicht auf ein Rennen vor Zuschauern.

"Anfangs interessierten sie sich für einen Termin Ende Juli, dann für einen im September. Irgendwann ging es um den Oktober. Und erst im Zusammenhang mit diesem späten Termin kam erstmals die Frage nach Zuschauern auf", erzählt Teske. Diesem Wunsch konnte man nicht entsprechen. "Wir konnten keine verbindliche Aussage tätigen", sagt Teske. Die Corona-Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg schließen eine Veranstaltung vor mehr als 500 Zuschauern bis Ende Oktober aus. Ausnahme-Genehmigungen sind nicht vorgesehen. Teske hat trotzdem eine angefragt, aber bis zuletzt keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Erst kurz vor Abbruch der Verhandlungen mit der Formel 1 "sind wir plötzlich gefragt worden, ob am Nürburgring vor Zuschauern gefahren werden kann", sagt Teske - weswegen sich bei ihm nun nachdrücklich der Eindruck gefestigt hat, dass "die Hoffnung auf Zuschauer ausschlaggebend war" für die Absage, die den Hockenheimring in dieser Woche ereilt hat.

Teske sagt: "Wenn es so sein sollte, dass wir aufgrund unterschiedlicher Länderverordnungen zu Corona leer ausgehen, so wäre das ein Stück weit ernüchternd."

Die Betreiber der Rennstrecke in der Eifel bestätigten am Donnerstag Gespräche über ein mögliches Deutschland-Rennen in diesem Jahr. Sieben Jahre nach dem bislang letzten Grand Prix auf der Strecke ist einem Bericht von Motorsport-Magazin der 11. Oktober als Renntag auserkoren. Seit der letzten Austragung 2013 hätten immer wieder Gespräche stattgefunden, sagte Pressesprecher Alexander Gerhard der SZ - die aktuellen seien allerdings noch längst nicht abgeschlossen.

Teskes Vermutung, am Nürburgring würde inmitten der Pandemie bereits freudig mit Eintrittskarten gewunken, wollte Gerhard nicht kommentieren, da die Gespräche mit der Formel 1 noch gar nicht so weit gediehen seien. Der Nürburgring sei allerdings "grundsätzlich" bestrebt, "daran zu arbeiten, dass Zuschauer wieder zugelassen werden". Also vor allem bei den fest in der Eifel eingeplanten Veranstaltungen: etwa dem GT-Masters oder dem 24-Stunden-Rennen. Gerhard sagt: "Wie wir in der Vergangenheit immer betont haben, muss die Austragung der Formel 1 auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Nürburgring sinnvoll sein."

Ausdrücklich erlaubt ist eine Großveranstaltung mit Zuschauern auch am Nürburgring (noch) nicht. Allerdings sieht die Zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz "Ausnahmegenehmigungen" vor, die in "begründeten Einzelfällen" erteilt werden können.

Dass die Formel 1 nach jeder auch nur halbwegs gefüllten Tribüne greift, ist nachvollziehbar. Die Ticket-Erlöse kommen mittelbar ihr zugute. In einer (auch nicht perfekten) Welt ohne Pandemie zahlten die Streckenbetreiber nicht nur das Geld für die Miete des Fahrerfeldes. Sondern auch die Kosten für die Organisation des Grand Prix, die sich auf niedrige sechsstellige Beträge beliefen. Nur wenn die Ticketeinnahmen der Veranstalter komplett entfallen, wäre die Formel 1 wohl bereit, auch diese Kosten zu übernehmen. Am Hockenheimring wären sie ganz sicher entfallen, am Nürburgring besteht aus Sicht der Formel 1 noch Hoffnung. "Wir sind in den Verhandlungen bei unserer Haltung geblieben, dass wir nicht auf Kosten sitzen bleiben dürfen", sagt Teske.

In den kommenden Tagen will die Formel 1 den zweiten Teil ihres Europa-Kalenders veröffentlichen. Zuletzt waren Mugello und Russland Mitte und Ende September bestätigt worden, die Rennen neun und zehn in der Notsaison. Der Deutschland Grand Prix würde im Anschluss an die Wettfahrten in Sotschi stattfinden. Dort soll erstmals vor Zuschauern gefahren werden - Putin macht das schon möglich. Eine Woche später könnte die Formel 1 in Imola gastieren, wo Rennleiter Michael Masi gerade die Strecke abnahm. Der Europa-Abschluss könnte dann in Portimao, Portugal stattfinden.