Das, worauf es in diesem zugespitzten Titelkampf jetzt ankommt, hat Sebastian Vettel gerade im offiziellen Formel-1-Podcast Beyond the grid so beschrieben: „Talent allein reicht nicht, um Weltmeister zu werden. Entscheidend ist sein Kopf.“ Der Heppenheimer besitzt eine ausgewiesene Expertise in diesen Dingen, hatte er seinen ersten Titel 2010 doch als Außenseiter im Finale geholt, nachdem die Favoriten das Nervenflattern bekommen hatten. Der Große Preis von Katar an diesem Wochenende ist zwar erst das vorletzte Rennen der Saison, aber vielleicht schon das entscheidende. Beim Sprung von Las Vegas an den Lusail International Circuit ergibt sich nicht nur ein gewaltiger Temperaturunterschied, sondern durch die nachträgliche Disqualifikation der beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri auch eine drastisch veränderte, explosive Ausgangslage. Das Titelrennen als unberechenbares Dreieck.