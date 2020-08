Der Rennkalender für die diesjährige Formel-1-Saison steht endgültig fest. Die letzten vier Rennen werden am 15. November in Istanbul, am 29. November und 6. Dezember jeweils in Bahrain sowie am 13. Dezember in Abu Dhabi ausgetragen; damit finden insgesamt 17 der ursprünglich geplanten 22 Rennen statt. Möglicherweise werden am Saisonende sogar wieder Zuschauer an den Strecken zugelassen. "Unsere Priorität bleibt jedoch die Sicherheit", erklärte Formel-1-Boss Chase Carey. Kein Rennen wird es in dieser von der Corona-Pandemie überschatteten Saison in China geben, auch eine in Vietnam geplante Premiere fällt aus. Der siebte Saisonlauf steht am Sonntag in Spa-Francorchamps/Belgien auf dem Programm; am 11. Oktober fährt die Formel 1 erstmals seit 2013 wieder auf dem Nürburgring. Die weiteren Rennen: 6. September in Monza, 13. September in Mugello, 27. September in Sotschi, 25. Oktober in Portimao (Portugal), 1. November in Imola.