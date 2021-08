Die Formel 1 fährt wegen der Folgen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht in Japan. Nach Verhandlungen mit dem Veranstalter und den Behörden wird das für den 10. Oktober geplante Rennen in Suzuka abgesagt, teilte die Rennserie mit. Die japanische Regierung hat wegen der alarmierenden Corona-Infektionslage den Notstand für die Hauptstadt Tokio abermals verlängert und auf weitere Präfekturen ausgeweitet. Die Formel 1 will nun in den kommenden Wochen einen aktualisierten Rennkalender vorlegen, denn auch die WM-Läufe in Kanada, Singapur und Australien sind bereits gestrichen worden. Zweifel bestehen zudem, ob der Grand Prix von Brasilien im November stattfinden kann. "Die Formel 1 hat dieses Jahr bewiesen, dass wir uns anpassen können und Lösungen für die anhaltende Unsicherheit finden", teilte die Rennserie mit. Es gebe Interesse aus mehreren Ländern, einen Grand Prix auszurichten. Ursprünglich hatte die Formel 1 für diese Saison einen Rekordkalender mit 23 WM-Läufen geplant. Das Japan-Rennen war schon im Vorjahr wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Der nächste Formel-1-Rennen findet am 29. August in Spa statt