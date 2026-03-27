Die Binse, dass Motorsport gefährlich ist, so wie es auf jedem Fahrerlagerpass und jeder Eintrittskarte steht, bewahrheitet sich in dieser noch jungen Formel-1-Saison auf ungeahnte Weise. Jedenfalls für Fernando Alonso und Lance Stroll, die hinter dem Steuer der Rennwagen von Aston Martin sitzen. Jenem Rennstall, der mal als Pop-Bude von Eddie Jordan begonnen hatte, dann an einen indischen Pleitier überging und schließlich von Lawrence Stroll zu einem Sechs-Sterne-Team ausgebaut werden soll. Drunter macht es der kanadische Milliardär nicht, der – nicht als Erster – beweisen will, dass sich der Erfolg im Grand-Prix-Sport kaufen lässt.