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Formel 1 in JapanUnruhe im Zoo der Alphatiere

Lesezeit: 4 Min.

Formschön, aber nicht fahrbar? Fernando Alonso im neuen Aston Martin.
Formschön, aber nicht fahrbar? Fernando Alonso im neuen Aston Martin. Toshifumi Kitamura/AFP

Nicht nur bei Audi geht es gerade drunter und drüber, das Chaos bei Aston Martin ist noch viel größer – und just zu diesem Rennstall soll es nun Jonathan Wheatley ziehen, der die Ingolstädter gerade erst verlassen hat.

Von Elmar Brümmer, Suzuka

Die Binse, dass Motorsport gefährlich ist, so wie es auf jedem Fahrerlagerpass und jeder Eintrittskarte steht, bewahrheitet sich in dieser noch jungen Formel-1-Saison auf ungeahnte Weise. Jedenfalls für Fernando Alonso und Lance Stroll, die hinter dem Steuer der Rennwagen von Aston Martin sitzen. Jenem Rennstall, der mal als Pop-Bude von Eddie Jordan begonnen hatte, dann an einen indischen Pleitier überging und schließlich von Lawrence Stroll zu einem Sechs-Sterne-Team ausgebaut werden soll. Drunter macht es der kanadische Milliardär nicht, der – nicht als Erster – beweisen will, dass sich der Erfolg im Grand-Prix-Sport kaufen lässt.

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