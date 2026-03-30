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MeinungSicherheitsdebatte in der Formel 1Die Regelhüter dürfen nicht warten, bis es zum Schlimmsten kommt

Kommentar von Anna Dreher

Lesezeit: 3 Min.

Der Haas von Oliver Bearman war nach dem Aufprall beim Großen Preis von Japan ordentlich demoliert. Der 20-jährige Brite kam glimpflich davon.
Der Haas von Oliver Bearman war nach dem Aufprall beim Großen Preis von Japan ordentlich demoliert. Der 20-jährige Brite kam glimpflich davon. Every Second Media/Imago

Der heftige Unfall von Oliver Bearman hat eine Sicherheitsdebatte in der Formel 1 ausgelöst: Bergen die neuen Autos ein zu großes Risiko für die Piloten?

Die Scheinwerfer der Motorsportwelt waren nach dem Großen Preis von Japan zunächst auf Kimi Antonelli gerichtet. Der Mercedes-Pilot hatte nicht nur gewonnen, sondern er ist mit 19 Jahren und 216 Tagen nun auch der jüngste WM-Führende in der Historie der Formel 1 gelistet. Schon seine dritte Bestmarke. Vor zwei Wochen wurde Antonelli in China zum zweitjüngsten Grand-Prix-Sieger hinter Max Verstappen, nachdem er zuvor Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter abgelöst hatte. In den Fokus geriet dann aber auch schnell jene Szene, die entscheidend war für Antonellis Erfolg in Suzuka: Eine Safety-Car-Phase, ausgelöst von einem heftigen Crash.

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