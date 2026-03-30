Die Scheinwerfer der Motorsportwelt waren nach dem Großen Preis von Japan zunächst auf Kimi Antonelli gerichtet. Der Mercedes-Pilot hatte nicht nur gewonnen, sondern er ist mit 19 Jahren und 216 Tagen nun auch der jüngste WM-Führende in der Historie der Formel 1 gelistet. Schon seine dritte Bestmarke. Vor zwei Wochen wurde Antonelli in China zum zweitjüngsten Grand-Prix-Sieger hinter Max Verstappen, nachdem er zuvor Sebastian Vettel als jüngsten Pole-Setter abgelöst hatte. In den Fokus geriet dann aber auch schnell jene Szene, die entscheidend war für Antonellis Erfolg in Suzuka: Eine Safety-Car-Phase, ausgelöst von einem heftigen Crash.