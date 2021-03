Anlaufschwierigkeiten bei Mick Schumacher, Sebastian Vettel und Dauersieger Mercedes: Zum Start der Formel-1-Testfahrten in Bahrain durfte der 21-jährige Schumacher für das Haas-Team seine ersten Runden als Stammpilot drehen - 3029 Tage nach dem letzten Rennen seines berühmten Vaters Michael. Weit kam Schumacher aber nicht: Wegen Hydraulikproblemen schaffte das Talent in Bahrain nur 15 Runden. "Es hat Spaß gemacht, aber leider hatten wir ein Problem. Das hat Zeit gebraucht", sagte Schumacher: "Das Auto fühlt sich gemütlich an. Insgesamt ist der Eindruck sehr positiv." Nach der Mittagspause übergab Schumacher seinen Boliden an Teamkollegen Nikita Masepin. Sebastian Vettel präsentierte sich nach sechs Jahren Ferrari-Rot im komplett neuen Look: grünes Auto, pinker Helm. In seinem neuen Aston Martin drehte er erst problemlos Runden, dann blieb auch das Auto des Hessen bei mehr als 30 Grad und starkem Wind in der Boxengasse stehen. Nur sechs Runden schaffte Vizeweltmeister Valtteri Bottas im Mercedes (Getriebeprobleme).