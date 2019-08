Fast wäre das am letzten Sonntag im Juli eine Vorstellung mit einer idealen Dramaturgie für den Großen Preis von Deutschland geworden. Wie sich Sebastian Vettel, versetzt wegen eines Defektes an seinem Ferrari, vom Ende des Feldes beim Regenrennen im Reifenwechselgewimmel beharrlich vorarbeitete. Nur an Max Verstappen kam er nicht vorbei. So hatte der viermalige Weltmeister wieder knapp die Chance verpasst, bei seinem Heimspiel zu gewinnen - und wird so bald auch keine weitere bekommen. Seit Donnerstag steht fest: Der Hockenheimring verabschiedet sich aus dem Kalender der Formel 1. Unfreiwillig.

Und das, obwohl der Motorsportserie 2020 mit 22 Terminen eine so lange Saison wie noch nie bevorsteht. Doch für das Traditionsrennen aus dem Land des Rekordchampions Michael Schumacher sowie dem weiter an seinen fünften Titel glaubenden Vettel und dem in den vergangenen Jahren alles dominierenden Hersteller Mercedes ist kein Platz mehr.

Der provisorische Formel-1-Kalender 2020 15. März: Australien (Melbourne) 22. März: Bahrain (Sakhir) 5. April: Vietnam (Hanoi) 19. April: China (Shanghai) 3. Mai: Niederlande (Zandvoort) 10. Mai: Spanien (Barcelona) 24. Mai: Monaco (Monte Carlo) 7. Juni: Aserbaidschan (Baku) 14. Juni: Kanada (Montréal) 28. Juni: Frankreich (Le Castellet) 5. Juli: Österreich (Spielberg) 19. Juli: Großbritannien (Silverstone) 2. August: Ungarn (Budapest) 30. August: Belgien (Spa) 6. September: Italien (Monza) 20. September: Singapur 27. September: Russland (Sotschi) 11. Oktober: Japan (Suzuka) 25. Oktober: USA (Austin) 1. November: Mexiko (Mexiko-Stadt) 15. November: Brasilien (São Paulo) 29. November: Abu Dhabi

Selbst das Erfinderland des Autos kann nicht mithalten

Während es mit Hockenheim und Nürburgring lange zwei deutsche Grand Prix gab, zu denen in den Hochzeiten die Massen strömten, sieht die Neuausrichtung der Formel 1 die Eroberung anderer, finanzkräftiger Märkte vor: Vietnam mit Hanoi und Verstappens Heimat, die Niederlande, mit Zandvoort. In neue Regionen vorzudringen, sei wichtig, "das bestätigt unsere Langzeitstrategie", sagt Formel-1-Boss Chase Carey. Das Neue verdrängt die Tradition. Selbst das Erfinderland des Autos kann nicht mithalten.

Die Hockenheim-Ring GmbH stand lange in Verhandlungen mit dem Formel-1-Eigner Liberty Media aus den USA und konnte das Aus schon 2019 nur abwenden, weil sich Mercedes als Titelsponsor anbot. Neben Silverstone in England und Spielberg in Österreich (von Red Bull betrieben) ist das Rennen in Hockenheim das einzige, das keine Fördermittel der öffentlichen Hand bezieht. Und selbst wenn Liberty Interesse an Traditionsstrecken wie dem seit 1970 zur Königsklasse des Motorsports gehörenden Kurs bekundet hat: Größer ist das Interesse am Geld. Antrittsgebühren im niedrigen zweistelligen Millionenbereich mit dem Risiko eines Minusgeschäfts waren für Hockenheim nicht tragbar. Die Hoffnung ist nun, als Ersatzausrichter nachzurücken.

Dass Liberty Media als börsennotiertes Unternehmen aus Sentimentalität auf Einnahmen verzichtet, darf niemand erwarten. Am Hockenheimring hoffen sie nun auf eine Entwicklung, die selbst Liberty nicht ignorieren könnte: Einen Aufstieg von Michael Schumachers Sohn Mick aus der Formel 2 in die Formel 1, der die alte Schumacher-Euphorie wieder aufleben lassen könnte. Darauf sollte man sich aber nicht allein verlassen.