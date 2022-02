Der britische Formel-1-Pilot Lewis Hamilton hat sein Schweigen in den Sozialen Netzwerken nach fast zwei Monaten beendet. Hamilton, 37, postete erstmals seit Mitte Dezember einen Beitrag auf Instagram: "Ich war lange weg. Jetzt bin ich wieder da!", schrieb er kurz und knapp. Mehr gab der siebenmalige Weltmeister zunächst nicht preis, nachdem seine fast 27 Millionen Follower zuvor über die Zukunft des Mercedes-Piloten gerätselt hatten. "Das Schweigen ist da, weil ihm einfach die Worte fehlen. Ich denke nicht, dass wie je darüber hinwegkommen", hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff, ein enger Vertrauter Hamiltons, in Anspielung auf den dramatisch an Max Verstappen verlorenen WM-Titel gesagt. Trotz der knappen Wortmeldung Hamiltons dürfte es aber keinen Zweifel daran geben, dass er seine Karriere fortsetzt.