Formel 1, Abu Dhabi: Weltmeister Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Abu Dhabi die letzte Pole Position der Formel-1-Saison 2019, seine fünfte in diesem Jahr und die 88. seiner Karriere erobert. Neben dem Mercedes-Piloten aus Großbritannien steht der Niederländer Max Verstappen im Red Bull beim Start am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) in der ersten Reihe.

Zweiter im Qualifying war Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland), der neue Vizeweltmeister muss das Rennen allerdings von hinten in Angriff nehmen. Wegen des Austausches einiger Antriebskomponenten erhält Bottas eine Gridstrafe und wird ans Ende des Feldes versetzt. Sebastian Vettel (Heppenheim), Fünfter im Qualifying, rückt dadurch auf den vierten Platz vor und steht neben seinem Teamkollegen Charles Leclerc (Monaco) in der zweiten Reihe.

Biathlon, Single-Mixed-Staffel: Franziska Preuß (Haag) und Erik Lesser (Frankenhain) haben einen vielversprechenden Start in die Weltcup-Saison der Biathleten hingelegt, den Sieg in der Single-Mixed-Staffel aber im letzten Schießen verpasst. Das deutsche Duo belegte im schwedischen Östersund hinter den Schweden den zweiten Platz.

Schweden gewann das Rennen über 2x6+1,5 km mit zwei Strafrunden und elf Nachladern in 36:42,1 Minuten vor Preuß und Lesser (1+9/18,1 Sekunden zurück) sowie Norwegen (1+16/40,4). Noch vor dem letzten Schießen hatte Lesser in Führung gelegen, musste aber einmal in die Strafrunde. Damit warten die Deutschen auch nach der elften Single-Mixed-Staffel im Weltcup auf den Premieren-Erfolg. "Vom Ergebnis her war das ein schönes Rennen. Aber was ich beim letzten Schießen gezeigt habe, ärgert mich richtig. Das fühlt sich an wie eine Niederlage. Ich stehe da wie ein Dilettant", sagte Lesser selbstkritisch in der ARD. Preuss war dagegen mit ihrem Rennen "voll zufrieden. Das war ein schöner Einstand und wichtig fürs Selbstvertrauen."

Um 15 Uhr gehen in der Mixed-Staffel Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld), Denise Herrmann (Oberwiesenthal), Benedikt Doll (Breitnau) und Simon Schempp (Uhingen), der den angeschlagenen Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) ersetzt, für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start. Am Sonntag stehen beide Sprints auf dem Programm.

Handball-WM: Angeführt von der überragenden Torhüterin Dinah Eckerle haben Deutschlands Handballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Japan den erhofften Auftaktsieg gelandet. Die DHB-Auswahl setzte sich am Samstag gegen Panamerika-Meister Brasilien mit 30:24 (14:11) durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde. Beste deutsche Werferin in Yamaga war Julia Behnke mit sechs Toren. Nächster Vorrundengegner des Teams von Bundestrainer Henk Groener ist Australien am Sonntag (10 Uhr).

Die deutsche Mannschaft erwischte einen guten Start in die Partie und lag nach zehn Minuten beim 7:4 erstmals mit drei Toren vorn. Vor allem in der Abwehr zeigte sich der EM-Zehnte deutlich verbessert gegenüber der 29:33-Niederlage gegen Montenegro bei der WM-Generalprobe in der Vorwoche. Torhüterin Eckerle, 24, vom deutschen Meister SG BBM Bietigheim wehrte 17 Würfe ab, darunter drei Siebenmeter.