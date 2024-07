Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas hat den britischen Nachwuchspiloten Oliver Bearman verpflichtet. Der 19-Jährige, der aus der Ferrari -Akademie stammt, wird vom kommenden Jahr an für Haas fahren und erhält laut Mitteilung einen Vertrag für „mehrere Jahre“. Aktuell ist er sowohl für Haas als auch für Partner Ferrari Ersatzfahrer. Der Platz wurde durch den Weggang von Nico Hülkenberg frei. Der 36 Jahre alte gebürtigen Rheinländer wechselt nach dieser Saison zum designierten Audi-Team. „Einer der wenigen Menschen zu sein, die das tun können, wovon sie als Kind geträumt haben, ist etwas wirklich Unglaubliches“, sagte Bearman, der am Freitag im ersten freien Training zu seinem Heim-Grand-Prix in Silverstone (Sonntag, 16 Uhr MESZ, Sky) zum Einsatz kommen wird.

„Oliver hat bewiesen, dass er für diese Aufgabe mehr als bereit ist“, erklärte Haas-Teamchef Ayao Komatsu. In der laufenden Saison ist Bearman noch in der Formel 2 tätig, am vergangenen Wochenende feierte er für Prema in Spielberg seinen ersten Saisonsieg. Bearman hatte für Aufsehen gesorgt, als er beim Großen Preis von Saudi-Arabien im März bei Ferrari den Spanier Carlos Sainz ersetzte, der mit einer Blinddarm-OP ausgefallen war. Auf Anhieb erreichte der Nachwuchs-Pilot den siebten Platz.

Über die Besetzung des zweiten Cockpits für 2025 hat Haas noch nicht entschieden. Derzeit fährt der Däne Kevin Magnussen an der Seite von Hülkenberg. Haas erreichte am vergangenen Wochenende beim Österreich-Grand-Prix durch Hülkenberg (Sechster) und Magnussen (Achter) sein bestes Teamergebnis seit sechs Jahren.