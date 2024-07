„Ich kenne Estebans Talent seit seinem Debüt bei einem Test im Jahr 2014, ich war damals sein Renningenieur bei Lotus“, sagte Ayao Komatsu, Teamchef bei Haas: „Es war wichtig, dass wir neben Oliver Bearman einen erfahrenen Piloten verpflichten.“ Bearman absolviert gerade seine zweite Saison in der Formel 2 und wird im kommenden Jahr Stammpilot in der Königsklasse. Ocon hat seit 2016 für Manor, Force India, Renault und Alpine 146 Grand Prix absolviert, 2021 gewann er den Großen Preis von Ungarn – er ist damit der erste Rennsieger in einem Haas-Cockpit. Das Team existiert seit 2016. Ocons bevorstehendes Aus beim französischen Alpine-Rennstall ist seit Anfang Juni offiziell, dort ist die Stelle neben Pierre Gasly noch vakant. Seither wird dort unter anderem Mick Schumacher gehandelt, für den 25-Jährigen wäre es das Comeback in der Formel 1. 2021 und 2022 war er für Haas unterwegs.