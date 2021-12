Saisonfinale der Formel 1:Es könnte schmutzig werden

Eine der wuchtigsten Szenen in einem legendären Formel-1-Rennen: Lewis Hamilton rauscht in das Heck von Max Verstappen, weil der einen Auffahrunfall provoziert.

Von Philipp Schneider

Die Geschichtensammlung Tausendundeine Nacht hat nach bisherigen Erkenntnissen wenig bis nichts zu tun mit Dschidda, der Hafenstadt am Roten Meer. Es wird angenommen, dass dieser Klassiker der Weltliteratur indischen Ursprungs ist. Und die erste Übersetzung ins Persische wurde etwa 500 n. Chr. in Auftrag gegeben, unter der Herrschaft der Sassaniden - deren Gebiet verlief zwar in Teilen des heutigen Saudi-Arabiens, erstreckte sich allerdings nicht ganz bis an die Küste nahe Dschidda. Und doch hat die Formel 1 dort am Sonntag, auf einer nagelneuen Strecke, ein Rennen ausgetragen, dessen Erzählstruktur mit seinen vielen Schachtelgeschichten schon jetzt zu den Klassikern der Motorsportgeschichte zählt.

Das vorletzte Rennen der Saison bot wie Tausendundeine Nacht exzellente Anekdoten, einen schnellen Wechsel von Komödie und Tragödie. Und das alles, um die Zuschauer auf ein Finale in Abu Dhabi am kommenden Sonntag vorzubereiten, in das die Konkurrenten Lewis Hamilton (Mercedes) und Max Verstappen (Red Bull) allen Ernstes punktgleich starten werden. In 71 Jahren Formel 1 war das erst ein einziges Mal die Ausgangslage vor dem letzten Kapitel: 1974 setzte sich am Ende der McLaren-Fahrer Emerson Fittipaldi in den USA gegen Clay Regazzoni von Ferrari durch. Eine Erklärung, wie es im Jahr 2021 dazu kam - und warum das Crash-Risiko am Sonntag enorm sein wird.

Kapitel 1: Ein irrer Typ?

Max Verstappen versuchte auf der abschließenden Pressekonferenz in Saudi-Arabien, die Ereigniskette des vogelwilden Rennens in einen Sinnzusammenhang zu bringen. Das klang so: "Verwirrend! Dritter, dann Erster, dann wieder Dritter, Dritter auf Erster, Fünf-Sekunden-Strafe, Zweiter, Berührungen ... Ja, ich weiß nicht, ich meine, ich bin nicht mit allen Entscheidungen einverstanden, aber ich möchte nicht zu viel darüber reden, weil ich denke, wir müssen nicht darüber reden."

Netter Versuch! Aber doch, das müssen wir.

Vor allem über die Zehn-Sekunden-Strafe muss geredet werden, die Verstappen erst nach jener Pressekonferenz erhielt. Und zwar, weil er nach Ansicht der Kommissare einen Auffahrunfall provoziert hatte. Für zwei verschiedene Zwischenfälle wegen gefährlichen oder regelwidrigen Fahrens erhielt er damit insgesamt 15 Sekunden Zeitstrafe, die allerdings keinen Einfluss auf seine finale Platzierung als Zweiter hinter Hamilton hatten. Der Brite sagte später, Verstappen sei "mit Sicherheit über dem Limit" gewesen. Und noch während des Rennens funkte er, sein Rivale sei ein "irrer Typ", was er womöglich exakt so meinte. Was war geschehen?

Die Stimmung zwischen den Piloten war schon gereizt, bevor Hamilton im schnelleren Auto in der 37. Runde zum Überholen ansetzte. Verstappen hatte bis dahin schon zweimal seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt: Bei beiden Neustarts nach den Rennunterbrechungen in der 15. und 17. Runde. Dann griff Hamilton an, schob sich auf der Außenseite vor der ersten Kurve vorbei, Verstappen verteidigte sich mit dem Messer zwischen den Zähnen und fuhr durch die Auslaufzone. Das war etwas zu viel des Guten. Die Rennleitung kontaktierte Red Bull, und Verstappens Kommandostand empfahl seinem Fahrer, die Führung herzugeben, um einer möglichen Strafe von fünf Sekunden zu entgehen.

Verstappen verlangsamte also und schaltete runter in den dritten Gang. Und zwar, taktisch schlau, noch vor der sogenannten DRS-Zone, in der einem Hinterherfahrenden das Überholen technisch erleichtert wird. Beide Maßnahmen wählte er, um nach nach dem Platztausch sogleich wieder mächtig lossprinten zu können. Das Problem allerdings war: Hamilton wusste nichts von der Abmachung, dass er würde vorbeifahren dürfen.

Weil die Rennleitung erst Red Bull informiert hatte, dann erst Mercedes, und Hamiltons Team hatte die Nachricht noch nicht an den Fahrer weiterreichen können. Hamilton wunderte sich, warum Verstappen immer langsamer wurde. Er wunderte sich und wunderte sich. Irgendwann ahnte er den wahren Grund für dessen Verlangsamung, nun aber wollte er nicht vor dem DRS-Punkt vorbeifahren. Als Verstappen schließlich kräftig in die Eisen stieg, rummste Hamilton ihm ins Heck. Und vermutete einen "Bremstest". Den eines Irren?

Ganz und gar nicht, erwiderte Helmut Marko, der Motorsportberater von Red Bull. "Ich weiß, von der Optik sieht es ungünstig aus." Aber, es sei auch so: Sein Fahrer habe nichts falsch gemacht, die Telemetriedaten würden belegen, dass er nicht gebremst habe. In Wahrheit habe sich Hamilton verschätzt. Und ist nicht im Straßenverkehr grundsätzlich derjenige Schuld, der auffährt? Nun, dann hatten die Kommissare wohl andere Daten zur Verfügung. Sie notierten, dass Verstappen unmittelbar mit einem Bremsdruck von 69 bar verzögert habe. Die Entschleunigung habe ihn mit dem 2,4-fachen seines Körpergewichts in den Gurt gedrückt. Deshalb die Zehn-Sekunden-Strafe. Und deshalb musste er Hamilton vorbeirauschen lassen auf dem Weg zum dritten Sieg nacheinander.

Fazit: Verstappen verteidigte sich knallhart, letztlich vergeblich, aber nicht wie ein Irrer. Dass Hamilton nicht über den Platztausch informiert war, konnte der Niederländer nicht wissen. Eine Merkwürdigkeit bleibt aber: Wer rollt weiterhin mittig auf einer ohnehin engen Straße, wenn er sich doch angeblich überholen lassen möchte?

Kapitel 2: Kuhhandel auf dem kleinen Funkweg

Erst seit dieser Saison bekommen die Zuschauer den Funkverkehr, der sich zwischen den Teams und der Rennleitung abspielt, live und ohne Farbe übertragen. Der Rechteinhaber der Formel 1, der Entertainmentgigant Liberty Media, hat diese Neuerung selbstverständlich begrüßt, um noch besser zu entertainen. Und, siehe da: Es funktioniert.

Als in der zweiten Rennunterbrechung - also lange vor dem Auffahrunfall - genügend Zeit war, den turbulenten Wiederstart nach der ersten Rennunterbrechung (ja, es ist kompliziert) zu untersuchen, kam es gar nicht erst dazu, dass der Fall bei den Rennkommissaren landete. Stattdessen versuchte der Rennleiter Michael Masi, einen umstrittenen Konter Verstappens auf einen Angriff von Hamilton sozusagen auf dem kleinen Funkweg zu klären. Weil sich aber auch der Franzose Esteban Ocon an Hamilton vorbeigemogelt hatte, als die Ampeln in Dschidda das zweite Mal ausgingen, geriet die Diskussion komplexer als eine Partie Schach.

Um eine Strafe durch die Kommissare zu vermeiden, bot Masi Red Bull zunächst an: Verstappen sollte beim dritten Start freiwillig auf den zweiten Platz zurückkehren. Ganz wichtig: hinter Hamilton. Später korrigierte er sich. Gemeint sei der dritte Platz gewesen, weil Ocon sich ja zuvor vor Hamilton geschoben hatte, was Masi gerade noch rechtzeitig einfiel. Red Bull erbat sich eine Bedenkzeit (gut, dass gerade mal wieder Rennunterbrechung war), stimmte dann aber zu. Logisch, der dritte Startplatz war klar der bessere Deal als eine Strafe.

Fazit: Dank Liberty Media weiß man nun, auf welch niedrigem Verhandlungsniveau möglicherweise schon immer gefeilscht wurde hinter den Kulissen. Das mag einen erschrecken. Oder man gewöhnt sich besser ganz schnell daran.

Kapitel drei: All-in mit der dicken Bande

Zehn Runden waren gefahren beim Großen Preis von Saudi-Arabien, als sich ein Kuriosum abspielte, das es an sich schon verdient hätte, tagelang debattiert zu werden. Nur weil es nach dieser Szene noch zwei Rennunterbrechungen, zwei Starts, diverse Safety-Car-Phasen und einen gewissen Auffahrunfall gab, gerät dieses Kuriosum nun völlig unverdient in Vergessenheit. Als Mick Schumacher seinen Haas in Kurve 22 in die Bande rammte, rückte erstmals Bernd Mayländer mit dem Safety Car aus, um den Verkehr zu bremsen. Fast alle Teams nutzten die Gelegenheit, ihre Fahrer zum Reifenwechsel zu rufen. Verstappen allerdings fuhr weiter.

Was zunächst aussah wie ein strategischer Fehler, erwies sich wenige Runden später als gleichermaßen mutige wie seherische Entscheidung der Red-Bull-Leute, die gewissermaßen All-in gingen: Nur, weil sich die Strecke bei ihrer Premiere als so dermaßen eng und die aufgebaute Barrikade als so dermaßen dick herausstellte, überkam die Rennleitung nach ein paar Minuten die späte Erkenntnis, doch noch eine Rennunterbrechung auszurufen, um die Begrenzung standesgemäß zu reparieren. Alle Piloten fuhren zu ihren Garagen, und auch Verstappen bekam nun, ohne den Zeitverlust der Konkurrenz, einen Reifenwechsel geschenkt. Die Folge: Er war jetzt nicht länger Dritter, sondern Erster, was auch teilweise seine Verwirrung erklärte, die er noch Stunden später spürte (-> Kapitel 1: Ein irrer Typ?).

Fazit: Eine bemerkenswerte Szene, in der Mercedes ein normales Rennen vielleicht schon verloren hätte. Nur blieb dieses Rennen ganz und gar nicht normal.

Kapitel vier: Die Crashgefahr

21 von 22 Grand Prix sind nun gefahren. Und während sich der Pulverdampf über Dschidda allmählich verzieht, sinkt die Zahl der Optimisten rapide, die an ein Szenario glauben, in dem Hamilton und Verstappen in Abu Dhabi ein Rennen darbieten, in dem der Titelkampf ohne Crash entschieden wird. Das Regelwerk bietet nämlich ein Schlupfloch, durch das Verstappen sich zwängen könnte, sollte ihm auf der Strecke irgendwann dämmern, dass er ansonsten nach seinem Rivalen das Ziel überqueren wird.

Zwar haben beide Fahrer vor dem großen Finale exakt gleich viele Punkte. Verstappen hat allerdings ein Rennen mehr gewonnen. Sollten beide Fahrer ausscheiden, wäre der Niederländer endlich Weltmeister. Er ist zwar erst 24, aber man darf seine Schmacht nach dem Titel nicht unterschätzen. Er erlebt seine siebte Saison. Seitdem er in der Formel 1 fährt, haben Mercedes und Hamilton (gut, einmal auch Mercedes und Nico Rosberg) sämtliche Weltmeister-Pokale gegriffen, die verteilt wurden. Und, nur mal so ein Gedanke: Ayrton Senna, Alain Prost und Michael Schumacher vereinen 14 Weltmeisterpokale auf sich, jeder von ihnen hat sich einen davon auch mit einem Foul ergattert. Ob Verstappen die jeweiligen Fußnoten zu diesen Episoden in den Geschichtsbüchern als so abschreckende Beispiele einstuft, dass er im Zweifelsfall zurückziehen wird?

In das Rennen in Dschidda raste er mit dem Mut eines Fahrers, der acht Punkte Vorsprung auf Hamilton hatte. Dass es bis zum Auffahrunfall nicht schon gescheppert hatte, lag an der umsichtigen Fahrweise des Briten, der sich anders als Verstappen keinen Ausfall leisten durfte. In Abu Dhabi aber wird Hamilton vor Verstappen die Ziellinie queren müssen, um sich zum achten Mal zum Weltmeister zu krönen. "Max kämpft um seine erste Weltmeisterschaft", hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen am Sonntag erkannt. "Das war sehr hart. Bestimmt auf der roten Linie." Unvergessen ist Schumachers Abräumkommando, mit dem er 1997 in Jerez Jacques Villeneuve um seinen Titel bringen wollte. Das war weit jenseits der roten Linie, Schumacher wurde aus der WM-Wertung gestrichen.

Fazit: Rechnerisch spricht nichts dagegen, dass Verstappen am Sonntag die rote Linie zumindest sanft überschreitet.