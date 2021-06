Dank einer besseren Strategie und eines beherzten Überholmanövers kurz vor Schluss gewinnt der Niederländer in Frankreich - und baut seinen Vorsprung in der Formel-1-Gesamtwertung aus. Mercedes unterlaufen seltsame Fehler.

Von Philipp Schneider

Im Funk knarzte die Stimme von Lewis Hamilton, seine Frage verriet Verunsicherung. "Holt er mich gegen Ende des Rennens noch ein?" Nun, antwortete sein Renningenieur bei Mercedes. "Es kommt darauf an, wie einfach er an Valtteri vorbeigeht!" Was soll man sagen? Tatsächlich kam es auch darauf an. Armer Valtteri Bottas.

Es lief die zehntletzte Runde beim Großen Preis von Frankreich, als der Red-Bull-Pilot Max Verstappen den Ingenieuren von Mercedes eine Antwort auf der Strecke servierte, die ihnen nicht gefiel. Schon bei der ersten Gelegenheit schoss Verstappen auf frischeren Reifen vorbei an Hamiltons Teamkollege. Dass Bottas ihn dabei nicht aufhalten konnte, nicht einmal ein bisschen, war neben der schlechteren Boxen-Strategie von Mercedes die rennentscheidende Szene am Sonntag beim Formel-1-Rennen in Le Castellet.

Verstappen, der im Gegensatz zu den Mercedes-Piloten seine Reifen einmal mehr gewechselt hatte, machte nach seiner mühelosen Vorbeifahrt an Bottas Jagd auf den Führenden Hamilton, dessen vier Gummis sich unter seinem Silberpfeil zunehmend in ihre Bestandteile auflösten. In der vorletzten Runde schoss Verstappen vorbei am siebenmaligen Weltmeister - und 15 000 Leibhaftige, die die Tribünen am Circuit Paul Ricard bevölkerten, wurden Augenzeuge, wie der Niederländer seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf zwölf Punkte ausbaute. "Das war ein super Fortschritt für die WM, es wird eine aufregende Saison", sagte Verstappen nach seinem dritten Sieg im siebten Saisonlauf.

Mercedes verliert wieder ein Rennen, weil die Boxen-Strategie suboptimal ausfällt

Und Bottas? Er wurde nur Vierter, nachdem ihn vor der Ziellinie auch noch Verstappens Teamkollege Sergio Perez überholte. Verstappen hatte ihn gerade erst überholt, da klagte er im Funk: "Meine Reifen sind durch. Ich habe euch gesagt, dass das ein Zweistopprennen ist!" So frech hatte man Bottas noch nie gehört. Aber Hamilton gab ihm später Recht - auch er fand, dass der Schwarze Peter der eigenen Strategie-Abteilung zugespielt werden sollte: "Wir hätten früher stoppen und einen Zwei-Stopp machen können. Dann hätten wir wahrscheinlich das Rennen gewonnen."

Sebastian Vettel fand sich nach dem Baku-Höhenflug wieder in den Härten der Realität wider und wurde Neunter - Mick Schumacher Vorletzter.

Dieses Rennen in Le Castellet sollte ja eine Antwort geben auf die Frage, ob sich das Kräfteverhältnis zwischen Red Bull und Mercedes weiter in Richtung der Österreicher verschoben hat. Im Gegensatz zu den speziellen Stadtkursen in Monaco und Baku, auf denen Mercedes zuletzt klar langsamer war, hatte Teamchef Toto Wolff große Hoffnung darauf gesetzt, dass die Silberpfeile auf einer gewöhnlichen, fließenden Rennstrecke wie Paul Ricard wieder aufholen würden. Und das hatten sie auch. Allerdings verlor Mercedes schon wieder ein Rennen, weil die Boxen-Strategie, sagen wir, recht suboptimal ausfiel.

In Frankreich parkte Verstappen zum zweiten Mal in dieser Saison ganz vorne, direkt vor Hamilton. In der Reihe dahinter standen deren jeweilige Adjutanten: Bottas auf Position drei, Sergio Perez auf vier. Der Plan von Mercedes war klar. Hamilton sollte unmittelbar die Vorbeifahrt wagen, denn ein Überholen im Rennverlauf ist auf der Strecke zwar möglich, aber recht schwierig. Die Ampeln gingen aus, die Rivalen starteten gleichermaßen ordentlich. Vor der zweiten Kurve allerdings begann Verstappen im Red Bull, der offenbar von starkem Wind erfasst wurde, auf der Strecke zu schlingern, er musste den Notausgang nehmen - und vorbei war Hamilton.

Detailansicht öffnen Ein Gorilla für den Sieger: Max Verstappen mit der kunstvollen Trophäe von Le Castellet. (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Mick Schumacher hatte an diesem Wochenende die nächste Karrierestufe erreicht, als er sich trotz seines hoffnungslos unterlegenen Dienstwagens zum ersten Mal für den zweiten Teil der Qualifikation qualifizierte - ärgerlicherweise unterlief ihm daraufhin aber ein Crash, weswegen er gar nicht teilnehmen konnte an Q2. Dafür fiel ihm zumindest ein schönes Gleichnis ein: "Man kriegt einen Kuchen, aber man darf ihn nicht essen. So fühlt sich das an", klagte er. Nach dem Start von Rang 15 musste er zweimal den Notausgang nehmen - dann war er Letzter.

Der Zweitplatzierte Verstappen machte vorne Tempo, legte die schnellste Rennrunde vor. Doch er fuhr nun im Puffer zwischen Hamilton und Bottas. Der Finne, dessen Cockpit auch das im Williams kreisende Mercedes-Talent George Russell gerne haben würde, steht teamintern derzeit massiv unter Druck. Bis zur Sommerpause wird sich Mercedes Gedanken um die Fahrerbesetzung der Zukunft machen. Aber nun, bevor er das große Finale gegen Verstappen verpatzte, gab es für ihn zunächst warme Worte aus seiner Box - weil er sich tatsächlich am Heck von Verstappen halten konnte und den Abstand zum folgenden Perez vergrößerte: "Du machst das sehr gut. Alles ist möglich."

Nach 17 Runden fuhr Bottas als erster Fahrer aus der Spitzengruppe an die Box zum Reifentausch. Und zwang so Verstappen, es ihm unmittelbar gleichzutun. Eine Runde später ließ sich der Niederländer ebenfalls neue Gummis anschrauben, er kehrte vor Bottas auf die Strecke zurück. Aber haarscharf. Ganz anders als Hamilton, der seinerseits eine Runde nach Verstappen die Garage ansteuerte. Denn als sein Silberpfeil wieder aus der Boxengasse auf die Strecke bog, da flog auf den letzten Metern der Gerade Verstappen an ihm vorbei - und schon war Hamiltons Führung wieder passé."Irgendwo ist der Wurm drin. Wir müssen so etwas vermeiden und den Fehlerteufel austreiben", klagte Wolff.

Verstappen geht zum zweiten Mal an die Box, danach ist er Vierter, 18 Sekunden hinter Hamilton - der entscheidende Schachzug

Zuletzt in Monaco hatte Hamilton Plätze verloren, nachdem er einen Undercut versucht hatte - also vor der Konkurrenz zum Reifentausch an die Box gefahren war. In Frankreich kam er nach Verstappen an seine Versorgungsstation - und büßte trotzdem die Führung ein. Ratlosigkeit an der Box von Mercedes. "Lewis, wir wissen nicht wirklich, warum das so geschehen ist", funkten sie. Hamiltons Mechaniker hatten sogar schneller gearbeitet als jene von Red Bull. Aber Verstappen hatte die nötige Zeit auf einer extrem schnellen Runde nach dem Wechsel gutgemacht.

Die Hälfte des Rennens war absolviert - und nun machten Hamilton und Bottas gemeinsam Jagd auf den Führenden. Dessen Helferlein Sergio Perez war erst sieben Runden nach Bottas zur Werkstatt abgebogen - und kreiste nun 16 Sekunden hinter ihm. Verstappen setzte einen Funkspruch ab, der nur klang wie ein Notruf. In Wahrheit war er die Ankündigung einer rennentscheidenden Strategie: Er sei sich nicht sicher, sagte Verstappen, ob er mit seinen Reifen das Ziel erreichen werde.

Über die wahrscheinliche Notwendigkeit eines zweiten Stopps bei Red Bull informierte nun Mercedes Hamilton. "Lasst uns sicherstellen, dass wir diesmal vor ihnen halten!", funkte Hamilton. Aus diesem Plan wurde allerdings nichts. Red Bull schaffte Fakten und holte Verstappen bereits nach 32 Runden zum zweiten Mal an die Box - als Vierter, 18 Sekunden hinter Hamilton, kehrte er zurück auf die Strecke. "Es war ein Abwägen bei der Strategie. Heute haben wir die schwächere Karte gezogen", sagte Toto Wolff auf Sky.

Auf seinen frischen, mittelharten Reifen begann Verstappen nun förmlich zu fliegen. Zwei Sekunden schneller kreiste er pro Runde als Hamilton, der Abstand schmolz wie Eis am Stiel in der Sonne. Hamilton blieb auf der Strecke, obwohl seine Reifen - vor allem der hinten links - wahrlich schon längst nicht mehr so aussahen, als hätten sie eine rosige Zukunft. 13 Runden vor Schluss war Verstappen bis auf acht Sekunden herangefahren an Hamiltons Heck. Mercedes Plan war nun dieser: Bottas sollte Verstappen so lang wie möglich aufhalten. Es war ein Notfallplan. Ein Plan der Verzweiflung.