Mick Schumachers Haas-Team startet verspätet in die Formel-1-Testfahrten in Bahrain. Der US-Rennstall teilte mit, dass die Fracht erst tags zuvor in der Nacht an der Strecke angekommen sei. "Diese Verzögerung wird unser Programm beeinflussen", erklärte Haas weiter. Ziel sei es, dass der bisherige Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi am Donnerstagnachmittag zur zweiten Einheit den VF-22 steuern werde. Nach der Trennung vom russischen Piloten Nikita Masepin gilt der Enkel des Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi als Option auf das zweite Stammcockpit neben Schumacher. Immer wieder wird auch Nico Hülkenberg genannt, zurzeit Ersatzfahrer für Aston Martin. Auch der ehemalige Haas-Fahrer Kevin Magnussen soll auf der Kandidatenliste stehen. Das Team hatte nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Trennung vom 23 Jahre alten Masepin und vom russischen Titelsponsor Uralkali verkündet. Bei dem russischen Bergbauunternehmen ist Masepins Vater Dmitri ein Miteigentümer.