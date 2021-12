Friedenstauben in Abu Dhabi

Vor dem entscheidenden Rennen einer Saison, die von Groll und Gezänk geprägt wurde, geben sich Lewis Hamilton und Max Verstappen lammfromm. Nicht viel spricht dafür, dass es so bleibt.

Von Philipp Schneider, Abu Dhabi

Wenn es dunkel wird, dann stehen am Hafen von Abu Dhabi die alten Weltmeister. Sie halten Mikrofone in den Händen, werden gut ausgeleuchtet von Scheinwerfern, wenn sie gefilmt werden vor den Yachten auf Yas Island. Die Boote sind insgesamt etwa zwei Nummern kleiner als jene in Monte Carlo. Aber, hey, die Formel 1 liebt solche Bilder: Im Bildhintergrund die Rennstrecke mit den Tribünen, davor das Becken mit dem eleganten Katamaran Poemia und der schlanken Motoryacht Taboo, die ihre Geheimnisse hinter getönten Scheiben wahrt. Und ganz vorne ragen die Weltmeister auf, der eine mehr, der andere weniger, sie sind ja nun sogenannte TV-Experten. Der hagere Brite Damon Hill, der kleine Kanadier Jacques Villeneuve.