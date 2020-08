Nchts zu machen: Charles Leclerc wird in Spa nur 14.

Kommentar von Philipp Schneider

Der Moderator wandte sich am Sonntag in einer nachvollziehbaren Intention an Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot hatte es immerhin mal wieder aufs Podium geschafft. "Kommen wir mal zu Ihrem Rennen ...", leitete er seine Frage ein, da fiel ihm Verstappen ins Wort. "Die Musik im Hintergrund ist deutlich interessanter als mein Rennen", sagte Verstappen: "Lasst sie doch einfach laufen!" Als Dritter war er gestartet, als Dritter kam er ins Ziel. Schnell genug für die Silberpfeile war er ohnehin nicht - und hinter ihm klaffte eine Lücke. "Ich hatte nichts zu tun", sagte Verstappen.

Wenn der einzige Pilot, der zumindest theoretisch in der Lage wäre, die Dominanz von Mercedes zu brechen, sich über seine Chancenlosigkeit lustig macht, dann hat die Formel 1 ein gewaltiges Problem. Die Spurensuche nach dessen Ursprung endet allerdings vor allem im Hauptquartier Ferraris: Dort haben die Ingenieure ihre Motoren offensichtlich in eine Richtung entwickelt, die der Weltverband Fia Anfang dieser Saison unterbinden musste - nachdem Ferraris Konkurrenten massive Zweifel an deren Rechtmäßigkeit geäußert hatten.

Auch die Aerodynamik ist Murks

Der Motor strotzte in der Vergangenheit derart vor Kraft, dass es sich Ferrari erlauben konnte, die Pflege einer möglichst optimalen Windschnittigkeit und Bodenhaftung zu vernachlässigen. Die Früchte dieser Fehlentwicklung hat Team- und Technikchef Mattia Binotto nun in Spa geerntet. Selbst Alfa Romeo, das seinen Motor von Ferrari bezieht, war in Belgien schneller. Die Kraft der Ferraris ist Geschichte. Und nun ist auch die Aerodynamik Murks.

Bedauerlich ist der selbst verschuldete Fall des einst schillerndsten Rennstalls aus zwei Gründen: Zunächst konterkariert er alle Bestrebungen der Formel 1, mit Reformen den Wettbewerb spannender zu machen. Vom nächsten Jahr an greift zwar der Kostendeckel, der die kleineren Teams wettbewerbsfähiger machen soll. 2022 folgt die große Technikreform, nach der es den Piloten sehr viel einfacher fallen soll, sich gegenseitig zu überholen. Mit dem lausigen Motor im Heck allerdings, dem nicht Kleinigkeiten fehlen, sondern Grundsätzliches, wird Ferrari noch eine Weile tuckern: Neue Antriebe gibt es erst 2026, die Reform 2022 verändert nur die äußere Architektur der Autos. Deshalb dürfte die Italiener, zweitens, die Frage umtreiben, ob Ferrari so bald noch einmal der Anschluss gelingt. Oder aber, in Abwandlung einer Beckenbauer-Doktrin, auf Jahre hinaus besiegbar sein wird?

Das Lahmen der schwarzen Pferdchen ist schlecht für die gesamte Formel 1. So hat sich nun auch Toto Wolff, Teamchef von Mercedes, offen geäußert. Binotto wiederum hat die Fans bereits vor Wochen auf eine lange Phase ohne Siege vorbereitet. Absehbar war die aufziehende Krise für einen mit Binnenblick wie Binotto schon bei den Testfahrten im Frühjahr. Ihr gewaltiges Ausmaß hingegen ist ein Indiz dafür, wie groß die Unregelmäßigkeiten des Ferrari-Motors 2019 gewesen sein müssen. Und es erklärt den Ärger der Konkurrenten darüber, dass die Fia das Ergebnis ihrer Untersuchung in einem dubiosen Deal verschleiert hat.