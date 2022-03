Von Elmar Brümmer, Sakhir

Charles Leclerc

Detailansicht öffnen Charles Leclerc. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Seit zweieinhalb Jahren wartete Ferrari auf diesen Moment. Gleich musste es so weit sein, eine Runde noch auf dem Bahrain International Circuit, Charles Leclerc und Carlos Sainz befanden sich auf Formationsfahrt Richtung Doppelerfolg. Da funkte der Monegasse aus dem Cockpit: "Ich habe Probleme mit dem Motor." Schocksekunde für die Box der Italiener. Aber nur Spaß. Solche Witze darf nur einer machen, der das perfekte Rennwochenende hinter sich hat - Pole Position, schnellste Rennrunde, Mann des Tages. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sah noch Stunden später völlig mitgenommen aus. Er musste verkraften, dass sich sein Vabanque-Spiel gelohnt hatte, die komplette letzte Saison zugunsten eines richtigen Neustarts zu opfern.

Dabei hat der Sieger ihm die richtigen Worte doch schon während der Zieldurchfahrt förmlich in den Mund gelegt: "Mamma mia!" Kollege Sainz durfte angesichts der Motorleistungen des erstarkten F 75 sogar mit seinem "schlechtesten Wochenende" bei Ferrari kokettieren. Als Trost bekam der Spanier jetzt schon einen neuen Vertrag vorgelegt. Die Verhältnisse nach dem ersten Formel-1-Rennen des Jahres mögen noch nicht ganz gefestigt sein, aber sicher scheint: Mit der Scuderia ist wieder zu rechnen.

Lewis Hamilton

Detailansicht öffnen Lewis Hamilton. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Zwischendurch an diesem ersten Rennwochenende der neuen F1-Saison hat der Rekordweltmeister die eher schlichte Anzugsordnung im Fahrerlager von Sakhir mit einer Art Kleid im Blümchen-Look aufgepeppt, als wolle er auf Flower-Power setzen. Da war schon klar, dass Mercedes zunächst nur die dritte Kraft ist. Im Rennen hat sich das bestätigt. Aber bei den Silberpfeilen ist wieder etwas mehr Hoffnung da, das liegt nicht an den Rängen drei und vier, die der Totalausfall von Red Bull beschert hat. Sondern auch daran, dass das sich immer noch aufschaukelnde Auto zumindest zuverlässig ist, und Lewis Hamilton auch in der für ihn neuen Rolle des Verfolgers aufgeht.

"Wir hatten ziemlich zu kämpfen, deshalb halte ich das Ergebnis für ziemlich beachtlich", sagte der Brite. Der unverhoffte Podiumsplatz war die beste Motivation für ihn selbst und das ganze Team. Er stärkte die innere Balance, das wird auch notwendig sein, denn für Rennstallchef Toto Wolff ist jedes Rennen zunächst eine Testfahrt. Doch das Resultat von Bahrain hat die Konkurrenz gewarnt: An innerer Stärke hat Mercedes scheinbar nichts verloren.

Nico Hülkenberg

Detailansicht öffnen Nico Hülkenberg. (Foto: Hamad I Mohammed/Reuters)

Edelreservist, das mag anderswo eine Herabsetzung sein, in der Formel 1 ist es ein Kompliment, selbst, wenn Nico Hülkenberg auf Rang 17 und damit als Letzter ins Ziel gekommen ist. Innerhalb von nur vier Tagen von Null auf über 300 zu kommen, ohne seit anderthalb Jahren in einem Renncockpit gesessen zu haben - das beherrscht vermutlich kaum ein anderer Ersatzfahrer so wie der 34-Jährige aus Emmerich. Die Fähigkeit des Last-Minute-Piloten ist als Hulkenback bereits in den F1-Wortschatz eingegangen.

An ihm selbst hat es auch nicht gelegen, dafür am Rennwagen von Aston Martin. Gehandicapt wie alle Mercedes-Kundenrennställe kam bei der umformierten Truppe aus Silverstone noch ein wenig ausbalanciertes Fahrzeug hinzu. "Das Auto hat sich stark verändert, es war interessant", sagte Aushilfe Hülkenberg salomonisch. Heißt in Wahrheit: Es hat gemacht, was es wollte. Ob er auch am Wochenende in Saudi-Arabien wieder zum Autobändiger werden muss, hängt von den Genesungsfortschritten Sebastian Vettels ab. "Ich bleibe standby", sagte Hülkenberg. Wenigstens eine Sicherheit.

Kevin Magnussen

Detailansicht öffnen Kevin Magnussen. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Als der Däne Ende 2020 den Haas-Rennstall und die F1 verlassen musste, blieben viele Kontroversen und ein selbst inszeniertes Image zurück: das des Wikingers. Bei der unverhofften Rückkehr in seinen alten Rennstall, möglich geworden durch den Rauswurf des Russen Nikita Masepin, hatte der scheinbar sanfter gewordene Magnussen wahlweise Töchterchen Laura und Gattin Louisa im Arm - falls sich gerade nicht Teamchef Günther Steiner dazwischendrängte. Der Südtiroler hatte allen Grund dazu: Magnussen steuerte bei seiner Rückkehr den neuen Haas-Ferrari gleich auf Startplatz acht, und kam als Fünfter mit zehn WM-Punkten ins Ziel. Das Schlusslicht der Formel 1 hat damit auf Anhieb den größten Sprung gemacht.

"Der Irrsinn geht weiter", jubilierte der 29-Jährige, "das war schon ein ziemlich intensives Rennen." Um sich bei der Analyse zu korrigieren: "Es war einfach verrückt." Eigentlich hätte Magnussen an diesem Wochenende beim Sportwagenklassiker "12 Stunden von Sebring" starten soll - dort wäre er im Übrigen im Siegerauto gesessen. Aber an Genugtuung lässt sich sein Comeback in der Königklasse kaum überbieten: "Es war so, als ob einem ein Schuh auf Anhieb passt und es immer besser läuft, wenn man darin die ersten Schritte macht."

Mick Schumacher

Detailansicht öffnen Mick Schumacher. (Foto: Hasan Bratic/dpa)

Elfter, die undankbarste Position in der F1. So nah dran am allerersten WM-Punkt seiner Karriere. Mick Schumacher hat sich berechtigte Hoffnungen gemacht für den Start in das zweite Grand-Prix-Jahr. Vom zwölften Startplatz war er schnell auf Rang zehn vorgestoßen, wollte gerade sein Rennen aufnehmen, als ihn Esteban Ocon auf der Piste umdrehte. Plötzlich fand er sich wieder ganz hinten wieder, wie in der vergangenen Saison. Ruinierte Reifen, Auto nicht mehr perfekt im Lot. Aber der Durchhaltewillen war da, und der Fleiß schien sich am Ende auszuzahlen.

Nach der Safety-Car-Phase lag er wieder in den Punkterängen. Doch als einziger Fahrer im ganzen Feld mit alten Reifen ausgestattet wurde er zum leichten Opfer für den chinesischen Debütanten Guanyu Zhou. Anständig gratulierte er dem Teamkollegen Magnussen, der für ihn weit gefährlicher ist als Kollege Mazepin im letzten Jahr: "Kevin hat einen Riesenjob gemacht, von daher bin ich sehr, sehr happy fürs Team." Das bisher beste Resultat seiner eigenen Karriere lässt ihn dennoch hoffen: "Wir haben noch recht viel ungenutztes Potenzial im Auto."

Max Verstappen

Detailansicht öffnen Max Verstappen. (Foto: Lars Baron/Getty Images)

Die Fans von Lewis Hamilton wollten im Doppel-Ausfall der Red-Bull-Rennwagen zum Saisonstart die Rache des Karmas sehen, für Teamchef Christian Horner war es einfach nur "ein brutales Rennen". Gleich zwei Autos, die am Ende durch einen Pumpdefekt trocken gelaufen sind, das ließ auf ein Ersatzteilproblem oder eine falsche Benzinkalkulation schließen. So blieb die Nummer eins im ersten Rennen der Titelverteidigung am Ende liegen.

Bis dahin hatte sich Max Verstappen mehrfach mit Charles Leclerc, dem alten Rivalen schon aus Jugendtagen, messen können. Und jeweils den Kürzeren gezogen, was Schimpftiraden über falsche Hinweise vom Kommandostand nach sich zog. Dazu überhitzten die Bremsen, zickte die Steuerung. Niemand wusste eine Antwort auf die Frage: "Was ist das Problem, was kann ich tun?" Verstappen war ähnlich hilflos wie der am Ende noch ausgeschiedene Kollege Sergio Perez, aber der Ärger wird seinen Ehrgeiz anstacheln. "Was immer es war, wir müssen es lösen", sagt Christian Horner, "uns bleiben noch 22 Rennen dafür." Aber auf Zeit spielen, das ist nicht das Ding von diesem Team und diesem Weltmeister.

Valtteri Bottas

Detailansicht öffnen Valtteri Bottas. (Foto: Thaier Al-Sudani/Reuters)

Seite an Seite mit Lewis Hamilton in der Startaufstellung, dass kannte der Finne aus seinen guten Tagen bei Mercedes. In der dritten Reihe von Bahrain unterschied sich das Szenario aber gegenüber dem von früher: Hamilton so weit zurück, und Bottas so weit vorn. Der 32-Jährige sitzt jetzt ja im Alfa Romeo, und beim Schweizer Rennstall hat er das bekommen, was ihm bisher immer verwehrt geblieben war: Er ist der Leader im Team, und muss nicht jedes Jahr um eine Vertragsverlängerung bangen.

Am Ende fährt er bei seinem Debüt in Rot-Weiß den sechsten Platz auch ins Ziel, obwohl die Räder am Start durchgedreht hatten und er nach hinten durchgereicht wurde. Der dann glücklich zu Ende gegangene erste Auftritt an der neuen Arbeitsstelle dürfte für kollektive Selbstbewusstsein fast so viel bedeuten wie jeder seiner zehn Grand-Prix-Siege zuvor. "Die Zuverlässigkeit war unser erstes Ziel", bilanziert Bottas. Er meinte damit sein Kundenauto von Ferrari. Aber ein bisschen auch sich selbst.