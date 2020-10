Von Elmar Bürmmer

Es war ein Schock", sagt der Teamchef. "Wir müssen unser Kerngeschäft schützen", sagt der Konzernchef. Die Kommentatoren sind sich einig: "Die weltweite Wirtschaftskrise hat der Firma keine Wahl gelassen." Es sind Sätze, die zum Ende 2021 angekündigten Ausstieg von Honda als Motorenlieferant der Formel 1 passen. Nur: Alle Zitate stammen von 2008, als die Japaner schon einmal abrupt ihr Engagement in der Königsklasse beendeten - nachdem sie zuvor Milliarden investiert hatten. Geschichte wiederholt sich. Besser gesagt: holt die Formel 1 ein.

Nutznießer war damals der von Ferrari abgeworbene Teamchef Ross Brawn, der den Honda-Rennstall für einen symbolischen Preis übernahm und als "Brawn GP", mit Jenson Button am Steuer, gleich zum Titel 2009 führte - eher er ihn an Mercedes weiterverkaufte. Die Chance auf einen ähnlichen Deal haben Christian Horner und Helmut Marko nun nicht, der Teamchef und der Motorsportberater von Red Bull Racing. Sie stehen wie das Schwesterteam Alpha Tauri bald ohne Power im Heck da. Der österreichische Konzern mag zwar die Dosenfabrikation perfektioniert haben, aber Hybrid-Antriebsstränge herstellen, so weit ist selbst Dietrich Mateschitz noch nicht. Horner und Marko müssen auf die Suche nach neuen Partnern gehen, und damit beginnt das Problem.

Anderthalb Jahre Vorlauf sind in der Motorenentwicklung praktisch nichts, das in der Hybrid-Ära dominierende Mercedes-Team hatte sich fast fünf Jahre auf diese Aufgabe vorbereitet. Eine ganz neue Marke scheidet damit aus, sie ist ohnehin nicht in Sicht. Blieben noch die bereits in der Formel 1 versammelten Hersteller, die prinzipiell verpflichtet sind, so genannte Kundenrennställe gegen eine Leasinggebühr mit Triebwerken auszustatten. Mercedes, Ferrari und Renault allerdings priorisieren ihre eigenen Werksrennställe. Die Italiener befeuern mit Alfa Romeo und Haas bereits zwei weitere Teams, Mercedes beliefert Racing Point/Aston Martin, Williams und künftig auch McLaren.

Blieben die Franzosen, die mit Red Bull und Sebastian Vettel vier Weltmeistertitel feiern konnten, sich nach der Erfolgsserie aber häufig öffentlich vom Partner diskreditieren lassen mussten. Vor drei Jahren ging die Zweckehe in die Brüche, damals sprang Honda ein, um erst Toro Rosso und dann Red Bull Racing zu beliefern. In Paris wird man vermutlich wenig Lust verspüren, sich erneut auf den aggressiven Kunden einzulassen. Vor allem aber auch, um nicht einen gefährlichen Konkurrenten noch stärker zu machen. Das ist die Angst, die alle potenziellen Lieferanten haben. Renault lässt bislang nur mitteilen, dass man sich der Lieferpflicht bewusst sei und grundsätzlich alle Regeln erfüllen werde.

Honda feierte seine größten Erfolge in den 1980er Jahren mit McLaren. Der Wiedereinstieg im vergangenen Jahrzehnt mit den Briten verlief holprig - Fernando Alonso kommentierte beinahe in jedem Rennen hämisch die fehlende Motorenkraft. Der Wechsel ins Red-Bull-Lager als Nachfolger von Renault brachte mehr Ruhe in das Entwicklungsprogramm, die Motoren gelten heute als zweitstärkste Kraft. In dieser Saison sind es die einzigen, die die Mercedes-Überlegenheit unterbrechen konnten - mit Siegen von Max Verstappen und Pierre Gasly. Honda plant für das nächste Jahr sogar eine Motoren-Neukonstruktion - um sein Gesicht nicht zu verlieren.

Trotzdem: Der Honda-Rückzug hat den Top-Motorsport kalt erwischt. Der neue Formel-1-Boss Stefano Domenicali, aber auch der Automobilweltverband FIA werden zu vermitteln versuchen, denn eine Formel 1 ohne Red Bull Racing und die Filiale Alpha Tauri wäre nur ein Torso. Der Ausstieg von Honda zeigt, wie groß die gegenseitige Abhängigkeit in dieser Branche ist - und wie sehr der Motorsport am Tropf der Automobilindustrie hängt. Schon Toyota und BMW hatten sich einst nach relativer Erfolglosigkeit bei enormen Kosten mit dem Hinweis auf die Nachhaltigkeitsdebatte verabschiedet. Das tut Honda jetzt auch, aus nachhaltig wirtschaftlichen Gründen. Die Pandemie hat dort zu herben Verlusten geführt. Jetzt sollen alle Ressourcen auf die Transformation zu alternativen Antrieben konzentriert werden. Bis 2050 will das Unternehmen klimaneutral sein.

Honda wird nun mit der Formel E in Verbindung gebracht, die bislang nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit generiert. Deren Erfinder Alejandro Agag hält sich mit Schadenfreude zurück: "Ich sehe es nicht so, dass es gute Nachrichten für die Formel E und schlechte für die Formel 1 sind. Das sind für den gesamten Motorsport schlechte Nachrichten. Wir in der Formel E brauchen eine erfolgreiche Formel 1, denn wir sitzen in einem Boot." Hondas Ausstieg wäre nur dann existenzgefährdend, wenn sich daraus eine Sinnkrise entwickeln würde. Oder ein Nachahmer-Effekt. Mercedes widersprach zuletzt jedoch einmal mehr allen Ausstiegsgerüchten.