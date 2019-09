"Das fühlt sich gut an, aber es ist schwierig, das an einem Wochenende wie diesem zu genießen", sagte Leclerc.

Ein Formel-1-Wochenende hat feste Abläufe mit Zeitplänen, die sich von Rennen zu Rennen kaum unterscheiden. Es sei denn, es gibt einen besonderen Anlass. Oder es passiert Schreckliches wie am Tag vor dem Großen Preis von Belgien. Am Sonntag gedachten die Fahrer der Formel 1, der Formel 2 und viele Teammitglieder beider Motorsportserien an der Start-Ziel-Linie des Circuit de Spa-Francorchamps um 14.53 Uhr mit einer Schweigeminute Anthoine Hubert. Auch dessen Mutter und sein Bruder trauerten mit ihnen auf der Strecke.

Am Samstag war der erst 22 Jahre alte französische Formel-2-Fahrer nach einer dramatischen Kollision am Ausgang der Kurve Eau Rouge in der Ambulanz an der Strecke verstorben. Die Formel-1-Fahrer trugen Trauerflor an den Armen und hatten ein Logo als Hommage an Hubert an ihren Autos angebracht. Während die Formel 2 ihre Läufe abgesagt hatte, fand das 13. Saisonrennen in der Königsklasse des Motorsports statt.

Und so wurde an einem traurigen Wochenende, an dem es angesichts der tragischen Ereignisse lange sehr egal war, wer schneller als der andere ist, doch noch das Sportliche erledigt. Charles Leclerc sicherte sich und Ferrari den so sehnlichst erwarteten ersten Sieg dieser Saison vor den Mercedes von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. "Das fühlt sich gut an, aber es ist schwierig, das an einem Wochenende wie diesem zu genießen", sagte der 21-Jährige. In der WM-Wertung führt weiter Hamilton mit 268 Punkten vor Bottas (203), Max Verstappen (181) und Sebastian Vettel (169).

Auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in den Ardennen hatten sich die beiden Ferrari von Leclerc und Vettel erst zum zweiten Mal in dieser Saison die erste Startreihe gesichert. Nach einem bislang enttäuschenden Rennjahr - Mercedes holte zuvor durch Hamilton acht und Bottas zwei Siege, Verstappen im Red Bull die anderen beiden - sorgte das für etwas Zuversicht. Zumal dieser Kurs der Scuderia liegt.

"Die Reifen halten nicht durch"

Gleich am Start geriet die saubere Farbtrennung jedoch in Gefahr: In der engen Kurve La Source schob sich der vor Bottas fahrende Hamilton zwischen die Ferrari, Vettel stellte kurz darauf die alte Ordnung wieder her, während Verstappen und Kimi Räikkönen im Alfa Romeo aneinander gerieten. Das erste Mal bei La Source, kurz darauf am Eingang von Eau Rouge, so heftig, dass die Radaufhängung des Niederländers brach und er in der Begrenzung landete.

Schon in der ersten Runde musste das Safety Car auf die Strecke - danach gelang es Leclerc, sich abzusetzen. Vettel ging in der 16. Runde als erster des Führungsquartetts an die Box, um seine Reifenmischung von Soft auf Medium zu wechseln. Leclerc (21. Runde), Hamilton (22.) und Bottas (24.) folgten. In diesem Hin und Her konnten die Ferrari letztlich die Führung behaupten. Vettel lag vor Leclerc - und ließ ihn auf der Start-Ziel-Geraden nach einer Anweisung aus der Box in der 26. Runde passieren. Doch es war sein eigener Funkspruch kurz darauf, der Probleme signalisierte: "Die Reifen halten nicht durch", sagte der viermalige Champion, dem eine Ein-Stopp-Strategie verordnet worden war. Die Bestätigung folgte prompt: Im Duell gegen Hamilton zwölf Runden vor Schluss konnte er nicht gegenhalten, er verlor all die Zeit, die ihm im Ziel fehlte.