Für Mick Schumacher hat sich eine weitere Chance auf eine Formel-1-Rückkehr zerschlagen. Der Mexikaner Sergio Perez und der Finne Valtteri Bottas wurden als Fahrer des neuen US-Teams Cadillac präsentiert.

Der sechsmalige Grand-Prix-Sieger Perez, 35, hatte sich in diesem Jahr eine Motorsport-Auszeit genommen. Neben seiner Erfahrung aus 281 Rennen bringt er bei Cadillac außerdem mehrere Millionen US-Dollar von privaten Sponsoren mit. Der WM-Zweite von 2023 hatte Red Bull Ende der vergangenen Saison nach einem Dauertief trotz gültigen Vertrags bis Ende 2026 verlassen müssen. Als zweiter Fahrer wurde der frühere Mercedes-Pilot Bottas, ebenfalls 35, verpflichtet. Im vergangenen Jahr war der Finne noch für das Sauber-Team gefahren, bevor er als Ersatzfahrer zu Mercedes zurückkehrte.

Auch Mick Schumacher, 26, galt zuletzt als einer der Anwärter auf ein Cadillac-Cockpit, seine Hoffnungen auf die Rückkehr in die Formel 1 werden sich aber wohl erneut nicht erfüllen.