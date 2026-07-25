Die Serie von Mercedes in der Formel 1 ist gerissen: McLaren -Pilot Lando Norris ist in Budapest zur Pole-Position gefahren. Der britische Weltmeister setzte sich in der Qualifikation für den Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15 Uhr, Sky) mit einer Runde von 1:17,207 Minuten knapp vor seinem Landsmann Lewis Hamilton im Ferrari (+0,012 Sekunden) und dessen Teamkollege Charles Leclerc (+0,238) durch. Im elften Hauptrennen der Saison steht damit erstmals kein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz.

„Ich bin schon fast ein bisschen überrascht, dass ich ganz oben stehe“, sagte Norris. Für ihn war es die 17. Pole in seiner Karriere und die erste seit Las Vegas im vergangenen Herbst. Nach einer bislang durchwachsenen Saison hat er damit beste Chancen auf seinen ersten Sieg in diesem Jahr: „Das Auto fühlt sich schon die ganze Zeit gut an, deshalb freue ich mich für das Team. Morgen haben wir aber noch eine große Aufgabe vor uns.“

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WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli belegte auf dem Hungaroring nach zwei Pole-Positions in Serie nur den vierten Rang (+0,272) und geriet in den Fokus der Rennkommissare, die gegen ihn wegen angeblich zu schnellen Fahrens während einer Gelb-Phase nach einem Dreher von Max Verstappen kurz vor dem Ende ermitteln. Antonellis Teamkollege George Russell, der auf seiner letzten Runde aufgrund eines Wasserlecks ausrollte, wurde lediglich Siebter hinter Oscar Piastri (McLaren) und dem viermaligen Weltmeister Verstappen (Red Bull). Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte bei Sky, dass der Mercedes „einfach nicht gut genug“ gewesen sei: „Wir wussten, Budapest wird schwierig. Es war immer eine McLaren- und Ferrari-Strecke.“

Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg bestätigte den positiven Eindruck des Audis auf dem Hungaroring und geht von Platz zehn ins Rennen. Die Hoffnungen auf die ersten Punkte des Jahres steigen. Auch Fernando Alonso feierte mit dem runderneuerten Aston Martin einen kleinen Erfolg: Der spanische Routinier, der mit 16 Upgrades am Auto am Start ist, qualifizierte sich auf Rang 16. Zum ersten Mal in dieser Saison zog ein Wagen des britischen Rennstalls in die zweite Qualifikationsrunde ein.

Nach dem Rennen in Budapest verabschiedet sich die Formel 1 in die Sommerpause. Nach der vierwöchigen Unterbrechung geht es für die Fahrer vom 21. bis 23. August im niederländischen Zandvoort weiter.