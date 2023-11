Formel 1 in Brasilien:Rad-an-Rad-Duell über 17 Runden

Formel 1 in Brasilien

Lauern, provozieren, tricksen: Fernando Alonso und Sergio Perez liefern sich in Interlagos ein mitreißendes Duell, das Alonso meisterhaft für sich entscheidet. Und Perez? Ist nicht mal böse, eher stolz.

Von Elmar Brümmer

Dritter und Vierter, gemeinhin bekannt als Glücklicher und Unglücklicher, umarmen sich. Selten gesehen in der Formel 1, das gibt es kaum unter Teamkollegen. Am Ende des Großen Preises von Sao Paulo, mit dem erwartbaren Sieger Max Verstappen als Randnotiz, trafen sich Fernando Alonso und Sergio Perez in der Boxengasse. Gerade noch hatten sich der Spanier und der Mexikaner ein Foto-Finish geliefert, weshalb wie beim Zieleinlauf der Galopper die Kamera zur Überprüfung herangezogen wurde, ob es mit den 0,053 Sekunden Vorsprung von Alonso auf Perez auch seine Richtigkeit hatte.