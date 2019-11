Beim Qualifying in Austin erreicht der WM-Führende Hamilton nur Startplatz fünf. Der FC St. Pauli kann in der zweiten Liga nicht gewinnen.

Formel 1, Austin: Valtteri Bottas hat sich die Pole Position für den Großen Preis der USA gesichert. Der Finne fuhr am Samstag im texanischen Austin in 1:32,209 Minuten die schnellste Runde und geht am Sonntag von der ersten Startposition in das Formel-1-Rennen. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel wurde im Ferrari Zweiter, Rang drei belegte der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Weltmeister Lewis Hamilton steuerte den zweiten Silberpfeil auf den fünften Platz. Nico Hülkenberg wurde im Renault Elfter. Hamilton reicht bereits ein achter Platz, um vorzeitig zum sechsten Mal Weltmeister zu werden. Drei Rennen vor dem Saisonende hat der Brite 363 Punkte auf seinem Konto. Dahinter folgen Bottas (289), Charles Leclerc (236) und Vettel (230).

Fußball, 2. Liga: Erzgebirge Aue und der FC St. Pauli mussten am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga späte Dämpfer hinnehmen. Dabei verpasste Aue (19 Punkte) durch ein 1:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim denn möglichen Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Weit von den Aufstiegsplätzen entfernt liegt weiter der FC St. Pauli (14), der trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (0:0) gegen den Karlsruher SC hinauskam und seit vier Spielen ohne Sieg ist. Einziger Sieger nach bisher fünf Spielen des zwölften Spieltages war die SpVgg Greuther Fürth (18), die dank eines 3:1 (2:0) gegen Darmstadt hinter Aue auf Rang fünf liegt.

Groß war die Enttäuschung am Millerntor, wo der Kiezklub durch zwei verwandelte Foulelfmeter (50. und 61. Minute) führte. Doch der KSC ist dank der späten Tore von Marc Lorenz (85.) und Marvin Pourie (90.+1) seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen - zuletzt allerdings mit sechs Unentschieden in Serie. "Man kann in Siegermentalität und Professionalität zulegen. Das ist eine junge Mannschaft, die lernen muss", sagte St. Paulis Trainer Jos Luhukay bei Sky.

Hockey, DHB: Interims-Bundestrainer Markus Weise hat seine Mission Olympia-Qualifikation mit den deutschen Hockey-Männern so gut wie erfüllt, die Frauen müssen dagegen noch ein wenig um das Tokio-Ticket bangen. Im ersten von zwei Play-off-Spielen feierte das Team von Rückkehrer Weise ein souveränes 5:0 (3:0) gegen Außenseiter Österreich. Überlegen waren auch die Frauen, die gegen Italien nach fahrlässiger Chancenverwertung aber nur zu einem 2:0 (0:0) kamen. Die Rückspiele stehen am Sonntag (14.00 Uhr) an. Weise war "total glücklich, dass wir trotz der Drucksituation ein gutes Spiel abgeliefert haben". Torschütze Christopher Rühr sagte: "In den ersten fünf Minuten haben wir nicht gut gespielt, aber danach haben wir unseren Matchplan sehr gut umgesetzt. Wir sind aber noch nicht durch, wir bleiben cool und konzentrieren uns auf morgen."

Bei den Frauen dauerte es bis zur 38. Minute, ehe Hannah Gablac nach etlichen vergebenen DHB-Chancen im Gewühl zur Führung traf. Neun Sekunden vor Schluss verwandelte Nike Lorenz die elfte Strafecke des DHB-Teams zum Endstand. "Wir müssen konzentriert bleiben, denn es ist erst Halbzeit. Ich habe aber großes Vertrauen in mein Team", sagte Frauen-Bundestrainer Xavier Reckinger nach dem unerwartet zähen ersten Duell mit den defensivstarken Italienerinnen.

Eishockey, NHL: Mit einem Siegtor in der Verlängerung hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl die Edmonton Oilers bei den Pittsburgh Penguins zum Erfolg geführt. Mit seinem 13. Saisontreffer erzielte der 24-Jährige am Samstag in der Verlängerung das entscheidende 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Durch den Erfolg führen die Oilers die Pacific Division weiterhin an, Draisaitl steht mit 26 Punkten an der Spitze der Scorerliste der nordamerikanischen Profiliga NHL. Das Duell gegen Landsmann Dominik Kahun fiel jedoch aus. Der Flügelstürmer wurde nicht in den Kader berufen, obwohl ihm in den vergangenen zwei Partien vier Scorerpunkte für Pittsburgh gelangen. Grund für seine Nichtberücksichtigung war die Rückkehr des russischen Superstars Jewgeni Malkin.

Im ersten Drittel waren die Penguins zwar das aktivere Team, allerdings fehlte ihnen die Durchschlagskraft. Effektiver war dann Colby Cave, der in der 28. Minute zum 1:0 für die Gäste traf. Pittsburgh nutzte die herausgespielten Chancen auch im zweiten Durchgang nicht. Dank Brian Dumoulins Ausgleich rettete sich Pittsburgh in die Overtime (54.), in der Draisaitl nach knapp drei Minuten den entscheidenden Treffer erzielte.