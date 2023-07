Max Verstappen gewinnt in Spa sein zehntes Rennen der Saison und sein achtes hintereinander. In Bedrängnis bringt er sich nur einmal selbst - mit einem Schreckmoment in der Hochgeschwindigkeitskurve.

Von Elmar Brümmer, Spa-Francorchamps

Endlich stellt für ein Weilchen keiner mehr die Frage, auf die bislang keiner in der Formel 1 eine Antwort weiß: Wer kann diesen Max Verstappen stoppen? Allerdings ist das nicht den Geschehnissen beim Großen Preis von Belgien geschuldet, sondern der dreiwöchigen Pflicht-Sommerpause für alle Rennställe. Der Niederländer, in Belgien geboren, gewann am Sonntag zum dritten Mal in Serie diesen halben Heimat-Grand-Prix. Es ist der zehnte Sieg in diesem Jahr, der achte hintereinander. Sein Vorsprung auf den Renn-Zweiten Sergio Perez in der Gesamtwertung beträgt schon 125 Zähler. Dritter in Spa wurde Charles Leclerc im Ferrari vor Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton.

Verstappen ist sogar schneller als die Pyrotechniker an der Rennstrecke, sie entzünden die Raketen erst bei der Zieldurchfahrt von Perez, gut 20 Sekunden später. Der Sieger war da schon auf der letzten Runde durch den von seinen Landsleuten entfachten orangen Bengalonebel gefahren. "Als Sechster zu starten, war mal etwas Neues. Ich habe mir vorgenommen, mich am Anfang rauszuhalten, das hat geklappt. Danach haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen, und ich die richtigen Überholmanöver gemacht. Es war einfach zum Genießen", sagt Verstappen. Sein Teamchef Christian Horner bewertet die Leistung überschwänglicher: "Das war magisch."

Die zweite Halbzeit der Formel 1 begann als Fahrt ins Ungewisse. Die vielleicht anspruchsvollste Strecke der Saison präsentierte sich unschuldig trocken, das war bei Training, Qualifying und Sprintrennen noch anders. Fast überflüssig zu erwähnen, dass der WM-Tabellenführer auch da stets den richtigen Moment erwischte: Schnellste Qualifikationszeit, Sieg im Sprintrennen - nur die Strafversetzung um fünf Plätze nach einem Getriebewechsel hinderte den Niederländer daran, beim zwölften WM-Lauf wie gewohnt von vorn wegzufahren.

Das war immerhin gut für ein wenig Unterhaltung, vor allem im üblichen Gedränge an der Spitzkehre nach dem Start. Die Kollision von Carlos Sainz im Ferrari mit dem McLaren des australischen Rookies Oscar Piastri stahl beiden alle Chancen. Charles Leclerc durfte seinen Platz an der schüchternen belgischen Sonne nur bis kurz nach der Senke von Eau Rouge genießen, dann flog der erstarkte Verstappen-Stellvertreter Sergio Perez am Monegassen im roten Auto vorbei. Nach zehn Runden fuhr auch Verstappen einen Kreis um den Ferrari und begann mit der Jagd auf seinen Teamkollegen.

Diesmal zofften sich nur Verstappen und sein Renningenieur - wie gehabt

Der Kommandostand von Red Bull Racing konnte beide beruhigt aufeinander los lassen, die Verhältnisse scheinen geklärt zu sein. Perez ist nach Interpretation von Rennstall-Berater Helmut Marko aus seinen Titelträumen aufgewacht und konzentriert sich wieder auf seine eigentlichen Aufgaben. Der Mexikaner weiß auch, dass die Nummer eins im Team seine Hochform vor allem der Fähigkeit als Reifenflüsterer zu verdanken hat. Besonders wichtig an einem Wochenende, an dem nie im Trockenen trainiert werden konnte. Den Zwist gab es diesmal nur verbal, zwischen Verstappen und seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase, sie diskutierten heftig über die Boxenstopptaktik. Meist hörte der Italiener geduldig zu, ließ sich auch mal beschimpfen, verweigerte dem Besserwisser Verstappen aber weitere Diskussionen: "Folge gefälligst meinen Anweisungen!" So kam erst Perez zum Reifenwechsel, dann Verstappen.

Was aber auch nichts daran änderte, dass es kurz darauf so kam wie erwartet: In Runde 17 zog Verstappen mit einer Lässigkeit an Perez vorbei, die etwas Demoralisierendes hatte. Während der Rest des Feldes zur Rennmitte angesichts der heranrollenden dunklen Wolkenwand über der Strecke über mögliche Platzgewinne durch mutige Reifenwechsel sinnierte, kreiste der Spitzenreiter in seiner eigenen Umlaufbahn. Zwischen ihm und Perez lagen schnell sechs, sieben Sekunden, den gleichen Abstand hielt Perez auf Leclerc. Lewis Hamilton als Vierter kam nicht wirklich in Podiumsnähe.

Nico Hülkenberg blieb nur der letzte Platz im Rennen

Munterer ging es im Mittelfeld zu, wo zahlreiche unterschiedliche Strategien aufeinanderprallten. Zwischendrin lag der aus der Boxengasse gestartete Nico Hülkenberg in den Punkterängen, der Emmericher bekam sogar die zwischenzeitlich schnellste Runde notiert. Am Ende blieb ihm nur Platz 18, Letzter im Rennen.

Der angekündigte Schauer wurde schnell vom Wind vertrieben. Es folgte einer der ganz seltenen Ausrutscher von Verstappen in diesem Jahr, der im gefährlichen Eck von Eau Rouge böse hätte ausgehen können - doch der Virtuose am Lenkrad fing seinen Rennwagen gerade noch ab. Es blieb in etwa das spektakulärste Manöver des Rennens - gefolgt von einem weiteren ermahnenden Funkspruch von Ingenieur Lambiase, der den zu forschen Antritt seines Schützlings kritisierte: "Benutze künftig ein bisschen mehr deinen Kopf!" Verstappen konterte sofort frech: "Soll ich nicht lieber noch mehr Gas geben und Abstand für einen zusätzlichen Stopp herausfahren?"

Aber keine Sorge, das Erfolgsduo aus Fahrer und Techniker frotzelt gerne mal, um die Beziehung frisch zu halten. Die Episode zeigte aber auch: Dem überlegenen Piloten scheint es langsam selbst langweilig zu werden. Wie gut, dass erst mal Sommerpause ist.