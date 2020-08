Am Ende ist es dann doch der souveräne Start-Ziel-Sieg: Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Es war der 89. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der fünfte im siebten Saisonrennen. Nur noch zwei Siege trennen ihn nun von Michael Schumachers Rekord. Den kann er ausgerechnet in zwei Wochen in Mugello erreichen, wenn der einstige Schumacher-Rennstall Ferrari sein 1000. Formel-1-Rennen auf der eigenen Hausstrecke feiert. Zunächst fährt die Formel 1 jedoch am kommenden Wochenende in Monza.

Die Plätze zwei und drei gingen an Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas und Red-Bull-Frontmann Max Verstappen. Die beiden Ferrari verpassten in Spa die Punkteränge. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel wurde 13., Vorjahressieger Charles Leclerc landete auf Platz 14.

Hamilton baute seine Führung in der WM-Wertung mit seinem Sieg weiter aus: Mit 157 Punkten hat er bereits 48 Zähler Vorsprung auf Verstappen (110), Dritter ist Bottas (107).

Die Scuderia spielt in dieser Wertung längst keine Rolle mehr. In Spa wurde das überdeutlich. Allein auf den langen Geraden verloren Vettel und Leclerc jeweils eine halbe Sekunde. Das wurde schon im Qualifying offensichtlich, der Eindruck verfestigte sich schießlich im Rennen. Zwar schoss Leclerc, ausgestattet mit den weichen Reifen, von Startplatz 13 zunächst auf Rang neun vor. Nach wenigen Runden war der Vorteil der schnelleren Pneus aber schon aufgebraucht, Leclerc hatte keine Chance gegen die Konkurrenten im McLaren, im Racing Point und auch im AlphaTauri, sie zogen reihenweise vorbei. "Ich habe solche Probleme auf den Geraden", funkte er hilflos an die Box. Und so tauchte bald wieder Vettel, gestartet mit den mittelharten Reifen von Rang 14, hinter ihm auf.

An der Spitze passierte indes während des gesamten Rennens wenig: Hamilton verteidigte seine Pole Position zunächst nur knapp vor Bottas, hatte anschließend aber alles im Griff. Auch Verstappen hielt Rang drei. Erst wenige Rennen vor Schluss schien es kurzzeitig, als könnte es doch noch einmal spannend werden. Hamilton klagte über Reifenprobleme, hatte das Gefühl, er würde langsamer. An den Rundenzeiten ließ sich das jedoch nur bedingt ablesen, kurz nach seiner Beschwerde baute er seine Führung sogar noch einmal um knapp zwei Sekunden aus.